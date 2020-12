Triunfo indiscutible, por Luis Manuel Aguana

Posteado en: Opinión

Con el fin de no repetir muchas veces el mismo mensaje por las redes sociales respondiendo a quienes señalan a ANCO, y en especial mi persona, de traidores y “guaidolovers” por haber acompañado al Gobierno Encargado en la Consulta Popular, escribo esta nota aclaratoria a contravía del sabio consejo popular que señala que “no aclares porque oscureces”. Y debo hacerlo, no porque me sienta mal por todos esos señalamientos, ni con la intención de explicarle a nadie mi conducta. A mi edad solo le debo explicaciones al Creador cuando me toque presentarme ante El. ANCO como institución ya ha explicado suficientemente su posición en relación a ese tema. Pero como yo tengo mis propias opiniones, me interesa expresarlas porque tal vez con eso aclaro muchos de los señalamientos que los enemigos pasados y actuales de la Consulta Popular están haciendo en contra del proceso que terminó con su fase presencial el 12 de Diciembre de 2020, y que están afectando a muchos que participaron de buena fe en ese proceso.

En mi primera nota posterior al proceso consultivo explique una secuencia de eventos que afectaron negativamente la Consulta Popular y que algunos indicaron tenia las características de un informe forense (ver Tiempos de cambio, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2020/12/tiempos-de-cambio.html ). No tenía esa intención pero en la realidad lo fue. La verdadera intención fue presentar la cruda realidad ante una Venezuela que vive en una mentira permanente y que A PESAR DE TODA ESA BASURA QUE NOS HICIERON, al ver a personajes de la sociedad civil dar un paso al frente con la tenacidad que demostraron, CONFIARON en la seriedad y honorabilidad de ellos para hacerse presentes en lo que resulto ser la MAYOR PROTESTA CIVICA REALIZADA EN VENEZUELA DESDE EL 16 DE JULIO DE 2017. Llame a mi nota “Tiempos de cambio” porque a partir de este triunfo eso es lo que comenzaremos a ver desde ahora, a la Sociedad Civil tomando un papel cada vez mas protagónico en lo que pasará en Venezuela de aquí en adelante.

Los venezolanos pasaron por encima de consejas maliciosas como: “ya hicimos una consulta en el 2017”, o “¿vas a perder tu tiempo votando en esa consulta de Guaidó?”, o esta ultima que ha sido muy venenosa: “¡los van a engañar otra vez!”. Los venezolanos entendieron el mensaje directo y claro: SOMOS LOS DEPOSITARIOS DE LA SOBERANIA, EN RAZON DE LA CUAL EXIGIMOS EL CESE DE LA USURPACIÓN DE NICOLAS MADURO MOROS, RECHAZAMOS EL FRAUDE DEL 6D Y ORDENAMOS GESTIONAR LA AYUDA INTERNACIONAL PARA EL RESCATE DE LA DEMOCRACIA Y ATENDER LA CRISIS HUMANITARIA, votando por millones en la Consulta Popular convocada por la Sociedad Civil.

Y yo me pregunto ¿cuál era el problema de cualquiera que se diga demócrata de convocar al pueblo a una consulta para solicitar eso? ¿Por qué se le tiene miedo a lo que el pueblo tenga que decir? Por eso no hemos avanzado todos en la dirección correcta de sacudirnos al tirano, sino de pelear por quien conduce la oposición. Gracias a Dios la mayoría entendió el mensaje por encima de todos los problemas señalados en mi nota. El relato de esos problemas le dio muchísimo más valor a ese paso valiente de todos los que participaron, en especial a aquellos voluntarios que prestaron su concurso para que esto fuera posible en todo el país.

De los muchos mensajes que recibí hubo uno en particular que respondí a una lectora que muy molesta contestó mi nota del 27 de Noviembre (ver Algunas preguntas acerca de la Consulta Popular, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2020/11/algunas-preguntas- acerca-de-la-consulta.html) señalándome que no contaría con su voto para la “consultica” que se iba a celebrar porque la Asamblea Nacional no había hecho nada por hacer efectiva la consulta de 2017. Por razones obvias y no poseer su autorización para hacer pública su nota, solo expondré parte de mi respuesta que tal vez si sirva para aclarar un poco más nuestra posición ante la opinión pública de trabajar con el Gobierno Encargado bajo las circunstancias señaladas en mi nota anterior:

Esa “consultica” como usted la llama no es producto de la Presidencia de Guaido “y sus malhechores”. Es producto del trabajo de muchos años de un grupo de venezolanos honestos y derechos que plantearon un rumbo de acción claro a quienes por más que usted y yo no queramos son los representantes reconocidos internacionalmente como oposición. Me dan ganas de vomitar eso pero es así. Múltiples reuniones con voceros de fuera del país apuntaron siempre que nuestra propuesta consultiva DEBÍA SER ATENDIDA PRIMERO POR EL GOBIERNO ENCARGADO antes de ser aprobada por aquellos que tienen los cañones para poderla cobrar. Propusimos esta ruta y fue “aceptada” y lo pongo entre comillas porque la han intentado cambiar a favor de sus intereses y lo hemos impedido desde adentro. Si, desde adentro. Porque nos metimos con ellos, conociéndolos, para hacerla efectiva porque los beneficiarios no solo serían ellos como políticos, a quienes tendremos que enfrentar en su momento, sino el pueblo venezolano que tiene que aguantar amenazas de que si no votan el 6D no les darán de comer. Así fue que todos nosotros en ANCO nos metimos en esto con Guaidó, ARRIESGANDO nuestra reputación que es lo único que tenemos para que personas como Ud. nos digan que estamos engañándolos y que estamos prevaricando con ellos. Ese es el costo que estoy dispuesto a pagar con tal de salir de esta pesadilla en dos fases: primero el régimen y luego su oposición.

Lamento no contar con su ayuda para esto. Ese es otro costo que tenemos que asumir. Un montón de gente a quien se le hizo mucho daño, hasta el punto que sin conocimiento de causa hace también daño a quien trata de ayudar. Esa no es una “farsa” de Guaidó. Guaidó es el que menos pinta en esta puesta en escena. La Consulta Popular ES UN LOGRO NUESTRO, DE LA SOCIEDAD CIVIL (lea mi mas reciente nota, La Consulta Popular es solo el comienzo, https://ticsddhh.blogspot.com/ 2020/12/la-consulta-popular- es-solo-el-comienzo.html).

En honor a la verdad y reconocimiento a la lectora que me escribió, debo decir que igualmente recibí gratamente otra nota de disculpas de ella, informándome que no estaba al tanto de muchas de las cosas que le indique en mi comunicación y agradeciéndonos lo que estábamos haciendo a favor de la liberación del país. Admitir eso no es fácil en un ambiente tan intoxicado que se ha creado entre nosotros mismos. Me quité el sombrero ante ella porque descubrí al verdadero venezolano, honesto y dispuesto a ayudar cuando la situación lo amerita, y que si se le habla claro y con la verdad por delante responde favorablemente.

Eso es lo que no ha pasado con la actual situación venezolana que exige de quienes están al frente de la política una seriedad e integridad indiscutibles y a toda prueba. Lamentablemente ya nadie cree que existan esos valores. Pero yo sí puedo decir con conocimiento de causa y sin lugar a dudas que quienes están en representación de ANCO en ese Comité Organizador de la Consulta Popular, Enrique Colmenares Finol y Blanca Rosa Mármol de León, tienen esa estatura moral. Ya se ha desatado una campaña para atacarlos creyendo que con eso defienden sus intereses o su posible parcela de poder. Es inútil que lo hagan porque ya los venezolanos nos pronunciamos y vamos a cobrar ese resultado.

En este sentido debo indicar lo siguiente: el resultado indiscutible de la Consulta Popular lo tenemos que cobrar TODOS LOS VENEZOLANOS, a diferencia de la Consulta del 16J-2017, que tenía un responsable directo, la Asamblea Nacional. Todos los venezolanos, investidos o no de autoridad a partir del 12 de Diciembre de 2020 están obligados a gestionar lo que sea necesario ante la Comunidad Internacional “para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de Lesa Humanidad” por orden del Depositario de la Soberanía en la pregunta No 3.

En consecuencia, aquellos que ahora nos piden que vamos a hacer después de la Consulta Popular irán teniendo su respuesta por parte nuestra. Pero quiero desde ahora responderles que en lugar de preguntarnos qué vamos a hacer NOSOTROS, más bien deberían preguntarse que estarán dispuestos a hacer ELLOS para la recuperación de la libertad. Ya nosotros hicimos y dimos el primer paso, y tengan la seguridad que seguiremos dando otros.

Por mas insultos que recibamos en las redes, y por más que los enemigos de la Consulta Popular intenten minimizar ese logro por haber trabajado con el Presidente Encargado, ese TRIUNFO INDISCUTIBLE les pertenece a partir de ahora a todos los venezolanos, incluso a aquellos que rechazaron el proceso, como un primer paso a uno muy superior, lograr la liberación de Venezuela. Dejemos a un lado las mezquindades y trabajemos juntos para alcanzarla. Será igualmente de todos cuando la consigamos….

Caracas, 16 de Diciembre de 2020

Blog: http://ticsddhh.blogspot.com/

Email: [email protected]

Twitter:@laguana