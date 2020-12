Partido Republicano de Virginia censuró al legislador que ofició una boda gay

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un comité republicano en Virginia aprobó por unanimidad una resolución que censuraba al representante Denver Riggleman, republicano por Virginia, diciendo que traicionó los valores del partido cuando ofició una boda entre personas del mismo sexo.

Por NBC News

El Comité Republicano del Condado de Appomattox citó el sábado una lista de temas para la censura del republicano saliente en una resolución larga. Entre las razones estaba que Riggleman ofició una boda el verano pasado para dos ayudantes de campaña masculinos que describió como “amigos”, una decisión que enfureció a muchos republicanos en su distrito.

Un grupo de republicanos de Virginia, el Comité Republicano del Distrito 5 del Congreso , también había intentado censurarlo poco después del evento, pero sin éxito.

“En julio de 2019, Denver Riggleman ofició una boda entre personas del mismo sexo que a su vez va en contra de los valores y principios del Partido Republicano, traicionando e ignorando las preocupaciones de los muchos votantes conservadores y cristianos en el distrito 5 que eligieron a Denver Riggleman para la Cámara de los Estados Unidos. de Representantes “, decía el comunicado emitido el sábado por el Comité Republicano del Condado de Appomattox.

Otras críticas al legislador republicano incluyeron su condena del presidente Donald Trump, junto con las acusaciones de fraude electoral del presidente, y sus felicitaciones al presidente electo Joe Biden.

“Haremos responsables a todos los funcionarios electos republicanos de defender el Credo Republicano de Virginia y la Plataforma Republicana Nacional, y apoyar a todos nuestros candidatos republicanos”, comentó el grupo en una declaración de seguimiento en su publicación de Facebook.

Riggleman, quien fue elegido en 2018 pero perdió su candidatura a la reelección durante una convención estatal republicana durante el verano, recurrió a Twitter para responder a la declaración. “Me alegra que @VA_GOP finalmente admita que manipularon una convención debido a la boda. Ya lo sabíamos, pero aquí está su señal”, escribió.

Glad the @VA_GOP finally admits they rig a convention because of the wedding. We already knew this, but here's your sign

I believe in marriage equality and I despise conspiracy theories.

I was also censured by the #Kraken because I thought it was #calamari https://t.co/pnyRvB2Czc

— Congressman Denver Riggleman (@RepRiggleman) December 14, 2020