¡Un crimen atroz! Apuñaló los ojos de su novia y arrojó a su bebé por la ventana en Florida

Posteado en: USA

Un hombre de Florida con enfermedad mental fue arrestado por supuestamente golpear a su madre y apuñalar los ojos de su novia antes de arrojar a su hija de 1 año por una ventana el sábado, dijeron las autoridades.

Por New York Post

Pierre Francois, de 29 años, atacó por primera vez a su madre en su casa de Fort Lauderdale golpeándola con un dos por cuatro mientras ella le exigía que dejara de lastimarla durante un episodio esquizofrénico, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Broward.

Francois luego comenzó a golpear a su hija ya la madre de la niña, quienes suplicaron “no nos golpeen”, según un informe de arresto obtenido por WTVJ-TV .

La madre de Francois logró escapar a la casa de un vecino para pedir ayuda. El vecino llamó a la policía que inmediatamente respondió a la casa.

Los oficiales encontraron que Francois había arrojado al niño por una ventana de un piso y estaba acostado boca abajo en el patio delantero de la familia, dice el informe del arresto.

La novia tenía heridas de arma blanca en la cara, los ojos y la garganta, dijo la policía.

Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia a un hospital local con lesiones potencialmente mortales. La madre de Francois sufrió una dislocación del pulgar y cortes en los antebrazos, dijo la policía.

El fiscal estatal adjunto de Broward, Eric Linder, dijo en la corte el lunes que la novia de Francois quedaría ciega como resultado de su lesión, según el South Florida Sun Sentinel .

La bebé estaba en soporte vital con una lesión cerebral traumática, informó WTVJ.

Francois’ mother told cops her son was diagnosed with schizophrenia and wasn’t taking his medication. She also believed he was taking other drugs at the time of the attack, the arrest report says.

Francois has been charged with three counts of attempted murder and one count of aggravated battery. He’s being held in jail on $550,000 bond.