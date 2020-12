Austin Bay: La guerra de robots de la Armada en el Mar de China Meridional

Posteado en: Opinión

La primera guerra “de alto nivel” ganada o perdida por robots podría ser combatida en el mar. El Mar de China Meridional, que se extiende desde la costa sur de China hasta Singapur, es un potencial candidato para esta batalla. En este momento, ha reemplazado a la Península de Corea como la colisión militar más peligrosa entre las grandes potencias China y Estados Unidos.

Una condición para esta guerra robótica es que sea una máquina de guerra “robótica”. En realidad es un término indefinido, que exploraremos en un momento dado.

En septiembre pasado, el contralmirante de la Armada de EE.UU. Robert Gaucher dijo discretamente en una conferencia de tecnología que en algún momento a principios de 2021, la Flota del Pacífico de EE.UU. llevaría a cabo un proyecto de batalla de flota bajo condiciones operativas diseñadas para probar sistemas de combate no tripulados como buques de guerra no tripulados, aviones y otros sistemas de armas. Para aclarar en términos comunes, Gaucher reveló que la Marina planeaba realizar un importante ejercicio diseñado para experimentar con aviones no tripulados y robots en condiciones extremas similares a las de una guerra. La Armada está particularmente interesada en aprender cómo integrar los buques autónomos no tripulados, es decir, buques sin marineros, en las operaciones de combate de la flota.

El Comando Indo-Pacífico de EE.UU. (INDO-PACOM), donde Gaucher sirve, es un comando conjunto, por lo que sospecho que la Fuerza Aérea también estaría involucrada. ¿Dónde tendría lugar el ejercicio del INDO-PACOM?

En septiembre, varias fuentes de los medios de defensa señalaron que no importa dónde la Marina lleve a cabo el ejercicio, el público objetivo y el adversario objetivo es China. Gaucher dijo en la conferencia: “Quiero poder poner un barco de superficie no tripulado dentro de las áreas prohibidas del adversario”. Sus palabras enviaron un mensaje. China se jacta de que puede y negará a los militares de EE.UU. el acceso al Mar de China Meridional. Esa es la intención operacional de China. Su intención estratégica es el control político de la región y, creo, el control de Singapur.

Estados Unidos tiene la intención de mantener el acceso a la zona, que incluye la libertad de navegación.

¿Dónde entran los robots? Dejemos de lado la jerga estratégica y operativa. Los robots abordan una consideración táctica importante para cada soldado, marinero, aviador o marine que pueda enfrentarse a un combate directo. Y Gaucher se refirió a ello. Dijo: “Si lo pierdo” —el buque no tripulado que ordenó en el área restringida— “Estoy perdiendo un buque mucho menos costoso, y no estoy perdiendo vidas estadounidenses, pero sigo creando un problema—ya sea que los haga disparar y averigüe dónde están… o que les haga desperdiciar un arma en él, o que me disparen un par de veces antes de perderlo”.

El almirante imaginó una situación en la que una nave robot (nave de guerra autónoma no tripulada) serviría para un propósito militar útil si disparaba un par de tiros y el adversario tenía que desperdiciar una costosa arma inteligente para destruirla. El arma inteligente se construyó para hundir un buque capital estadounidense, un destructor o un crucero, no el buque de superficie no tripulado de largo alcance (LRUSV) que causaba estragos.

¿Tiene razón el almirante? Tiene toda la razón sobre evitar la pérdida de personal militar estadounidense.

El hecho es que, durante años, los USV (vehículos de superficie no tripulados) y los UUV (vehículos submarinos no tripulados) han servido muy bien a la Marina en trabajos como barrer minas, guerra antisubmarina y recopilación de información.

Es debatible si se trata de auténticos robots. Al igual que el vehículo aéreo no tripulado (UUV) Predator, pilotado a distancia, los buques pueden haber tenido capacidades autónomas, pero también tenían un humano involucrado.

Sin embargo, la próxima generación de naves no tripuladas se acercará a tener capacidad autónoma de combate.

La Marina reveló recientemente que el LRUSV tendrá un alcance de mil millas (en mar abierto). Cinco LRUSV podrán realizar una operación combinada. Se trata de un ataque en enjambre, similar al que intentan los barcos iraníes en el Golfo Pérsico. De ahí la competencia por crear Swarmware, el software necesario para coordinar los USV o UAV para llevar a cabo una misión sin control humano.

¿La Marina probará Swarmware en la batalla de la flota? Mi respuesta: Más vale que así sea.

Austin Bay es coronel (retirado) de la Reserva del Ejército de EE.UU., autor, columnista sindicado y profesor de estrategia y teoría estratégica en la Universidad de Texas en Austin. Su último libro es “Cocktails from Hell: Five Wars Shaping the 21st Century”

Este artículo fue publicado originalmente en La Gran Época el 17 de diciembre de 2020