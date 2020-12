“Deben rendir cuentas”, enfatizó Pompeo tras sanción a Ex-Cle Soluciones Biométricas

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, se pronunció este viernes 18 de diciembre sobre la sanción emitida contra Ex-Cle Soluciones Biométricas, destacando que aquellos que buscan socavar las elecciones libres y justas en Venezuela deben rendir cuentas.

lapatilla.com

“Estados Unidos está sancionando a la empresa venezolana de biometría Ex-Cle CA y a dos de sus representantes, por su apoyo a las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre del régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro”, expresó Pompeo a través de su cuenta de Twitter.

The U.S. is sanctioning Venezuelan biometrics company Ex-Cle C.A. and two of its representatives for their support of the illegitimate Maduro regime’s December 6th fraudulent elections. Those who seek to undermine free and fair elections in Venezuela must be held accountable.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 18, 2020