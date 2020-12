Trump agradeció a trabajadores de UPS y FedEX por rápida entrega de la vacuna contra el Covid-19

Este viernes, el presidente Trump tuiteó su agradecimiento a los “grandes hombres y mujeres” de FedEx y UPS por entregar millones de dosis de la vacuna Pfizer COVID-19 en todo el país, incluso durante tormentas de nieve mortales.

Por New York Post

“GRACIAS a los GRANDES hombres y mujeres de @FedEx y @UPS por conducir a través de las tormentas esta semana para entregar millones de dosis de la vacuna en todo el país. ¡Dos grandes empresas estadounidenses! ” escribió Trump.

THANK YOU to the GREAT men and women of @FedEx and @UPS for driving through the storms this week to deliver millions of doses of the vaccine across the country. Two Great American Companies!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020