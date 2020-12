Investigan si la muerte de Maradona fue un suicidio: “Estaba dopado y cansado de todo”

Posteado en: Actualidad, Deportes

La muerte de Maradona en Argentina se está convirtiendo prácticamente en un asunto de Estado. Las autoridades se están volcando para esclarecer cuáles han sido las causas reales de su muerte y todo lo que rodeó al argentino en sus últimos días.

CUATRO

Leopoldo Luque, su médico, se encuentra investigado por presunto delito de negligencia. Pocos días después de que falleciera se registró su casa y su consultorio médico para recapitular todos los informes acerca de Diego y saber si el tratamiento que tenía y los cuidados fueron adecuados. Lo último que llega desde Argentina es la afirmación del que fuera su antiguo médico.

“No quiere vivir más”

Alfredo Cahe, ex médico de Maradona, ha sido bastante contundente en sus afirmaciones y deja abierta una nueva vía para que se investigue. “La última vez que lo vi a Diego vivo fue en la clínica Olivos. Estaba prácticamente dopado y dormido, no pude hablar ni con él, ni con la psiquiatra, ni con el psicólogo. Inmediatamente me cerraron las puertas”.

Estas declaraciones iban más allá y dijo que “la única vez que lo vi estaba dormido profundamente. Y la segunda vez que lo fui a ver ya se había producido el suicidio. Digo suicidio porque Diego estaba cansado. Todos estos acontecimientos fueron consecuencia de un suicidio. Una de las mujeres de su entorno me dijo: ‘No quiere vivir más, está cansado de la vida, ya hizo todo’”.

Alfredo concluye también que la muerte pudo ser provocada por los malos cuidados que recibió en los últimos días, algo que ya se está investigando y que tienen a Luque en el punto de mira. “Todo ese entorno que había estado con el desapareció. Tenía un séquito, pero no existía un Cahe en su vida. Esa mañana cuando se lo fue a despertar no intervino ningún médico. No se lo cuidó”.

Otra de las cuestiones que se están examinando es su alta de la Clínica Olivos en donde fue operado. Días después de la intervención fue dado de alta y trasladado a una casa para que allí siguiera la recuperación. Se ha llegado a decir que no tenía este alta y se quiere resolver por qué salió del hospital sin tenerla.

“Maradona no estaba en condiciones de alta y tampoco estaba profundamente chequeado. Para mí existió negligencia, imprudencia e impericia, las tres cosas. En la Clínica Olivos no lo vi con un monitoreo total y tampoco lo vi cuidado con un plan de enfermería constante y continuo. A él (Maradona) no se le cuidó como correspondía. Tendría que haber permanecido internado, no en una casa que no estaba preparada”.

Si hay algo de lo que se ha hablado mucho es de la estancia en la que Maradona vivió sus últimos días y se cuestionó si eso era lo adecuado para un paciente con sus características. “No se puede creer que lo hayan mandado a un cuarto detrás de la cocina, donde había ruidos permanentes. Y sin un baño en suite. Así no se cuida a una persona que estaba en el estado de Diego, se llame como se llame.

¿Por qué no alquilaron una casa que tuviera cuarto con baño en planta baja? Maradona tenía plata como para estar en un lugar cómodo y confortable de internación domiciliaria. No merecía algo así”, decía Alfredo.