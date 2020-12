Obama reveló cuál canción de Bad Bunny está entre sus favoritas del 2020

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, compartió este sábado sus tradicionales listas de fin de año en las que comparte cuáles son sus libros, películas, series y canciones favoritas del año.

En el apartado musical, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter, tuvo la asesoría de su hija Sasha, “gurú musical” de la familia Obama.

El expresidente es fanático del hip-hop, y el género domina la lista, pero resalta la inclusión de “La Difícil”, canción extraída del primero de los dos discos que el puertorriqueño Bad Bunny sacó durante 2020.

Asimismo, dentro de la lista de 30 tracks también aparece “Nada”, de la colombo canadiense, Lido Pimienta.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4

— Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2020