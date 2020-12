Así de letal es el “rey de la cueva”, un ciempiés que vive en un ecosistema “infernal” sin ver la luz del día (FOTO)

Una nueva especie de ciempiés fue descubierta en la cueva de Movile (sureste de Rumania), informaron los investigadores que realizaron el hallazgo, en un reciente artículo que recoge su estudio en la revista ZooKeys.

Por: RT

En un ecosistema “infernal”, con altos niveles de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono, así como la mitad del oxígeno en comparación con las condiciones ambientales normales, fue localizada una especie que, según los científicos, se encuentra en la parte superior de la cadena alimentaria de esta cueva. Los ejemplares de Cryptops speleorex tienen una longitud de entre 4,6 y 5,2 centímetros.

En el transcurso de millones de años evolucionó desde su pariente más cercano en la superficie a un taxón completamente nuevo, que se adaptó mejor a la vida en la oscuridad más absoluta. “El ciempiés que describimos es un depredador venenoso, el más grande de los animales de esta cueva localizados hasta la fecha”, señaló el equipo de investigadores, citados por el portal EurekAlert!. “Partiendo de su rango interior en este sistema subterráneo, decidimos nombrar la especie ‘Cryptops speleorex’, que se traduce como el ‘rey de la cueva’, añadieron.

?#NewSpecies of #centipede is the largest inhabitant of the unique, sulphourous-soaked #ecosystem of the Movile cave (Romania). Sat at the top of the foodchain, the species was aptly named C. speleorex: the King of the Cave.

?More: https://t.co/H4QSeE11ez #Biodiversity pic.twitter.com/Dl31DjRV40

— ZooKeys (@ZooKeys_Journal) December 17, 2020