Trump hará campaña en Georgia por candidatos republicanos al Senado

El presidente Trump dijo que regresará a Georgia, para unirse a dos candidatos republicanos al Senado en la víspera de una segunda vuelta electoral el próximo mes que determinará qué partido controla la cámara.

Por New York Post

“Por muy mal que nos trataron en Georgia el gobernador ‘republicano’ y el secretario de estado ‘republicano’, debemos lograr una victoria masiva para dos grandes personas, @KLoeffler y @sendavidperdue, el 5 de enero. Tendré un gran Rally para ellos el lunes por la noche, 4 de enero. ¡GANE! ” , Publicó el presidente en Twitter cerca de la medianoche del sábado.

As badly as we were treated in Georgia by the “Republican” Governor and “Republican” Secretary of State, we must have a massive victory for two great people, @KLoeffler & @sendavidperdue, on January 5th. I will be having a big Rally for them on Monday night, January 4th. WIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2020