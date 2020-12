Graban a un pulpo “boxeador” que golpea a los peces “por pura malicia” (VIDEO)

Un nuevo estudio liderado por el biólogo marino Eduardo Sampaio de la Universidad de Lisboa grabó a un pulpo golpeando a peces y sugiere que este comportamiento del cefalópodo se debe a pura malicia.

Por: RT

Los pulpos y los peces a menudo forman equipos para cazar presas. “Dado que se unen varios socios (a la caza), esto crea una red compleja donde la inversión y la rentabilidad pueden desequilibrarse, dando lugar a mecanismos de control entre los individuos”, expuso Sampaio en su cuenta de Twitter.

Ello explicaría por qué los cefalópodos a veces adoptan esta actitud agresiva hacia algunos de sus ‘ayudantes’. Los investigadores plantean la hipótesis de que la mayor parte de esos golpes tienen como objetivo mantener a los peces controlados durante la caza, ya sea para disuadirlos de la presa, reubicar su posición o incluso expulsarlos de la caza por completo.

No obstante, también fueron observados golpes que no tenían una explicación práctica aparente.

Octopuses punch fishes. YES. OCTOPUSES. PUNCH. FISHES!!

Our new paper is out on @ESAEcology, showing that octos express this behavior during collaborative hunting with other fishes. This was probably the most fun I had writing a paper. Ever! (small ?)https://t.co/Vwg9BoaSUo pic.twitter.com/PIYuVXpM9t

— Eduardo Sampaio (@OctoEduardo) December 18, 2020