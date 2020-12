Lesbia Gorrín, mujer vinculada a la “Operación Boicot”: No tengo dinero y salí del país hace 17 años

Posteado en: Destacados, Nacionales

Lesbia Gorrín Rodríguez, la mujer señalada como financiadora de una operación de boicot contra el régimen chavista, dijo en exclusiva para Infobae que lo único en común que tiene con Ronald Enrique Flores Rivero alias Fido Dido y Deivis José Olivero, dos de las personas mencionadas por la ministra del Interior Carmen Teresa Meléndez Rivas en la llamada “Operación BoicotAN”, es la participación en el chat de un grupo de resistencia. “No conozco a ninguna de las 22 personas mencionadas en esa Operación”, aseguró.

Por Sebastiana Barráez | Infobae

Mientras el régimen venezolano está buscando a Gorrín Rodríguez, Infobae la entrevistó para conocer su versión tras aparecer en la lista de los solicitados por la “Operación Boicot”.

La mujer dijo que el chat de WhatsApp del grupo de resistencia tenía cuatro o cinco administradores. “Yo asumo que de ahí salió mi nombre. A ninguno le envié ni una cajetilla de cigarros, nada. Ese chat no está activo desde hace más de un mes”, explicó.

Gorrín Rodríguez agregó que tiempo después incluso Flores Rivero se salió del grupo. Ante la pregunta de si recuerda qué llegó a decir Flores en ese chat, reconoce que “la verdad es que la mitad de las veces uno no termina ni leyendo los mensajes. A veces escuchaba los audios porque iba haciendo una cosa y aprovechaba de oír”.

La mujer dijo que desconoce si Rigoberto Moreno Carmona pertenecía al grupo de WhatsApp. “Yo a ese Ronald no lo conozco, nunca lo he visto. A quien sí conocí en España fue a la capitana Laided Salazar”.

Destacó que en el chat originalmente había más de 30 personas y lo fueron depurando después. “Yo no creo en causalidades y eso de que me hayan nombrado es muy raro, porque tampoco era la única mujer en ese grupo”, aseveró.

Gorrín Rodríguez, quien vive en España, también negó ser financista de la “Operación Boicot” y recalcó que tuvo que trasladarse de un sitio a otro en el país europeo porque no se conseguía trabajo. “Ni cuentas tengo en Venezuela porque se me bloqueó, no soy rica de cuna. A mí me gustaría que me expliquen de dónde sacaron eso de que soy financista. No soy rica. Señalarme de financista parece más bien un chiste de mal gusto”, dijo.

La mujer explicó que se fue a España de baja consular el 01 de mayo 2003, hace 17 años. “Después de eso he pisado Venezuela dos veces”, dijo. Preguntada si salió huyendo o se fue por asilo, respondió enfáticamente que no. “Soy ciudadana española porque soy hija de españoles”.

Gorrín Rodríguez sí reconoció que desde el principio de la revolución bolivariana vio hacia dónde se dirigía el país. “No me gustaba la situación, además de que me divorcié y se vino toda la familia, incluyendo mi hermana. Mis padres tenían una casa aquí y por eso empezamos aquí. Desde entonces fui a Venezuela en el 2011 y luego en 2012 de vacaciones. No pisé más Venezuela”.

Gorrín Rodríguez también negó haber viajado a Colombia, el país en el que supuestamente se originó la “Operación Boicot”. “En un viaje a las islas del caribe hice escala en Bogotá, pero ni siquiera salí del aeropuerto. No sé de dónde sacaron eso de que he financiado a alguien o algo. Además, ¿de dónde sacaría dinero? Ayudar a alguien necesitado en algún momento no es financiar es echar una mano”.

Enfatizó que no tiene ningún tipo de parentesco familiar con Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión. “A los de ese grupo de la tal Operación nunca les he dado ni un bolívar, nada”, insistió.

“Imagino esto en un juzgado y yo presentando mi declaración de hacienda, seguro que los jueces estallarían en risas. No tengo cuentas en Venezuela, tampoco en Estados Unidos, aquí mis ingresos son los que he podido ganar de mi sueldo, jamás he cobrado una ayuda aquí, desde que llegué a este país he estado trabajando”, dijo a Infobae.

“No soy terrorista, no tengo dinero, no financio a nadie, soy una persona trabajadora que no tiene ni una multa de tránsito. Que me digan por qué me llaman terrorista”, finalizó Lesbia Gorrín Rodríguez.

La versión del gobierno sobre la “Operación Boicot”

Los involucrados en la “Operación BoicotAN”, según la ministra del Interior Carmen Teresa Meléndez Rivas, son:

1. Ronald Enrique Flores Rivero alias Fido Dido y/o alias El Flaco. Es el principal testigo. Dijo que pertenece a la “Resistencia”, que participó en la fuga de la capitán Laided Salazar y que hace cinco años estuvo en el campamento del PNUD en el 2014 .

2. Pablo Antonio Parada Díaz dizque representante de Mata Sanguinetti.

3. Víctor Estupiñán, ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), a quien presentan relacionado con el exfuncionario del CICPC Rigoberto Moreno Carmona.

4. Andrés David Robayo Briceño dizque representante de Lester Toledo. Pertenece al Partido Voluntad Popular.

5. Capitán Henry José Rivas Pérez, quien participó el 30 de abril en la Operación Libertad.

6. Deivis José Olivero, miembro del Partido Voluntad Popular.

7. Alexánder Tirado Lara alias el Gato de Aragua; lo que la ministra Carmen Meléndez dijo sobre él es que fue sentenciado a 8 años de cárcel por una protesta escenificada el 21 de marzo de 2014 es las adyacencias de San Jaciento en el estado Aragua y tenía en su poder bombas molotov. Lo que no explica la ministra es cómo es posible que Tirado está en libertad si fue condenado a ocho años de prisión.

8. Coronel (GNB) Félix Mata Sanguinetti

9. General de Brigada Julio César Sánchez Ruiz

10. Y tres funcionarios de inteligencia colombiana cuyos apodos son: Alias Miguel, Alias Baltazar, Gerson Rojas Rojas alias Berlín

Como operadores y facilitadores, el gobierno identificó a:

1. Capitán de Navío y médico Zoranyi Salazar Maldonado, como cooperadora de la fuga de su hermana la capitana Laided Salazar, con vínculos con Rojas Rojas y García Palomo. Cooperadora en una reunión “que se iba a efectuar el 27 o 28 en San Antonio de Los Altos o La Guaira”. Es decir, la capitán, según dice la ministra, participó en la fuga de la hermana, con quien no tiene buena relación, para arriesgar su carrera y su libertad. Nadie lo supo porque de lo contrario no la habrían ascendido en julio 2020. Tampoco se sabe cómo hizo vínculos con un funcionario de inteligencia colombiano y con García Palomo quien vivía entre Bogotá, EEUU y Canadá y desde hace dos años está preso en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y para colmo cooperaba en una reunión que nunca se efectuó, del cual no se tenía fecha ni sitio específico.

2. Capitán de Navío Ronald Jorge Rodríguez, es el esposo de la capitán Zoranyi Salazar y solo es señalado de participar en la reunión que no se efectuó, en lugar y día no determinado, además de ser la pareja de la capitán y médico.

3. Ex comisario Rigoberto Moreno Carmona, cuyo único delito parece ser el de ser parte de un grupo de WhatsApp donde hablaban de asaltos a unidades militares. Y el enlace con Estupiñán.

4. Darío Estrada Perozo alias Merienda Negra, “involucrado en la quema de la Magistratura en el 2017”. Recibió entrenamiento en Cúcuta, no se sabe para qué.

5. Edgar Enrique García Pacheco alias El Arquitecto Financista. Lo señalan de financiar a escuderos en las guarimbas, las explosiones de Altamira y la “Operación Gedeón” que quedó en Colombia.

6. Robert José Franco Valera, quien al parecer no hizo nada más que pertenecer al Sindicato de Profesores de Carúpano.

7. Argenis Enrique Ugueto Benítez alias Gocho Aragua, miembro activo de la resistencia y cuya misión es supuestamente captar jóvenes.

8. José Enrique Mujica Ledezma, a quien señalan de ser financista de la Operación Boicot.

9. Jesús Elías Rincón, a quien presentan como “dirigente del grupo subversivo”. La ministra no aclaró a qué grupo se refiere. Dice que fundó el movimiento Los Caminantes y que participó con explosivos en Altamira en el 2017.

10. Ismael de Jesús Villamizar Quintero, que la presentación oficial identifica como “hacker organizaciones Anonymous/Theredshadow”. Por ello “sería quien sabotearía el Guri y Amuay”

11. Lesbia Gorrín Rodríguez, la única mujer del grupo, a quien el gobierno presenta como “financista desde España”.