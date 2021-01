Arreaza cuestionó la decisión de EEUU de apoyar a la legítima Asamblea Nacional

El vocero diplomático del régimen chavista, Jorge Arreaza, cuestionó este martes 5 de enero la decisión de EEUU de seguir apoyando a la legítima Asamblea Nacional de Venezuela.

lapatilla.com

Arreaza dijo a través de un mensaje compartido en su cuenta de Twitter, que la estrategia de la Administración del presidente Donald Trump “está derrotada”.

“El líder del circo aparece en una de sus últimas funciones. El agonizante gobierno de Trump insiste en su errático cambio de estrategia de gobierno por la fuerza, ya derrotado por la realidad y por el digno pueblo venezolano. Pasarán a la historia de los manuales de anti-diplomacia”, escribió.

The circus leader appears on one of his last performances. The agonizing Trump gov’t insists on his erratic change of gov’t strategy by force, already defeated by reality and by the dignified Venezuelan people. They’ll go down in the history of the manuals for anti-diplomacy https://t.co/BGNTTNflwo

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 5, 2021