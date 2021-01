Como se maneja la justicia guariqueña por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

“Necesitamos líderes que amen, no el dinero, sino la justicia. Que no amen la publicidad, sino la humanidad” Martin Luther King

La demostración de amor al estado Guárico lo veo en gente que vive en los pueblos de Tucupido, Zaraza, La Pascua, El Socorro, Las Mercedes, San Juan de Los Morros, Altagracia, Guaribe, El Sombrero, San Francisco de Tiznados, Camaguán, Guayabal y Calabozo. Ese amor lo palpo en esos llaneros en las coplas de como: Juan Vicente Torrealba, Reynaldo Armas, Rummy Olivo, Ángel Custodio Loyola, Cristian Castillo, José Catire Carpio, entre otros. Mi querencia a ese estado llanero lo hago con una pasión de amor al estilo de la cantante española Mari Trini (https://www.youtube.com/watch?v=4JgmiNYqTuY): Te amaré/ te amo y te querré/ a pesar de nuestra situación/ fui cobarde y no supe comprender… En esa tierra llanera que quiero tanto hay una realidad reprochable en el manejo de la justicia en beneficio de los intereses de funcionarios del Circuito Judicial Penal, Extensión Calabozo, como me lo hacen saber vía correo electrónico.

Del análisis hecho al material que me hicieron llegar se infiere que, contrario a la doctrina, la jurisprudencia y las leyes de la República, el Circuito Penal Extensión Calabozo del Estado Guárico debería ser una Zona de Reclamación más, allí quien manda es George Washington, y ese señor no quiere nada con los llamados para en el suelo, de tal manera que el peso de la ley recae solamente sobre “los pendejos”, decir de Arturo Uslar Pietri, ya que George Washington le evita malos ratos a sus amigos cuadrando decisiones favorables para ellos en los tribunales y los despachos fiscales, no hay quien se le resista, dicen que el tal George no deja mal a nadie, tampoco sus otros amigos que con él ordenan sobreseimientos, archivos fiscales o acusaciones, y también ejercen la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, hablo de Ulysses S. Grant, Andrew Jackson, Hamilton y Abraham Lincoln, “con cualquiera de ellos usted resuelve en los tribunales y la fiscalía de Calabozo”, me dice el que me escribió pidiéndome el anonimato.

Al grano. Me informaron que los subordinados a George Washington y sus amigos, la coordinadora de este circuito, la juez Delia Josefina Bolívar Hernández, que antes estuvo en Juicio 1, su compinche, la jueza de control 1, Rita de Alessio Rodríguez, y un alguacil primo de Delia, se han dado a la tarea de extorsionar al ciudadano Pedro Manuel Armada Quiñonez, quien es imputado en el asunto penal JP11-2020-000818. Es el caso que el primero de diciembre del año 2020 se realiza la audiencia de calificación de flagrancia en contra de ese señor y los ciudadanos Paula Yolandy Yancer López, Yeison Gregorio Contreras Villanueva y María Alejandra Armada Yance, por la presunta comisión del delito de Hurto Calificado De Ganado Mayor, les decretan la privativa de libertad y la fiscalía solicita que se ventile el caso por la vía del procedimiento ordinario, según la representación fiscal se encontraban “cubiertos” (como dijo Blanca Ibáñez) los extremos previstos para tal fin.

Es en este punto donde sobreviene u ocurre la extorsión por parte del dúo dinámico jurisdiccional, o sea, Rita y Delia, según palabras de Pedro Manuel Armada Quiñonez le pidieron “30 reses para agilizar y coordinar con el fiscal 2do del ministerio público Armando Méndez, y lograr un acuerdo reparatorio con la víctima”, y también dijo que mencionaron a quienes se adueñaron del Poder Judicial en Calabozo cuando le pidieron tres mil (3.000) dólares. Según los dichos del remitente de la comunicación que me llegó Delia es la más exigente al momento de pedir que se bajen de la mula y siempre aduce que ella es la coordinadora, como no hubo respuesta rápida se suscitaron circunstancias dignas de una película del lejano oeste como se aprecia en el siguiente relato del extorsionado sobre el abuso de poder de esos funcionarios judiciales en complicidad de agentes policiales asignados a la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) extensión calabozo: “…el día sábado cinco de diciembre del año pasado, en horas de la mañana yo ordeñaba mis vacas y luego veo a una gente arreando mi ganado y salgo y les digo que pasa, y les digo sálganse de aquí y me dicen que son funcionarios de la policía y que van a revisar el hierro del ganado y se van a llevar el ganado y se llevaron 20 reses luego me maltratan y me dicen que yo debía decir que me habían robado el ganado, me colocaron una bolsa negra en la cabeza y me metieron corriente y me decían que me iban a matar, luego se llevan un caballo y una novilla. El día miércoles 9 de diciembre del año 2020, me manda la coordinadora Delia Bolívar un emisario, su alguacil, que es su primo, y me indica que si tenía los dólares que se había acordado para hacer la audiencia el jueves 10 de diciembre del año 2020 para el cumplimiento del acuerdo reparatorio ¿cómo les parece?…”

Dice Don Pedro, como conocen a Pedro Manuel Armada Quiñonez, que él en su desesperación pagó, pero las dos juezas, Delia y Rita, exigen ahora las 30 reses, porque si no le van a revocar la medida sustitutiva de libertad que le acordaron. Es decir, que quieren comer carne con las lechugas que les dieron por adelantado. Este caso es tan sólo una muestra del procedimiento que aplica Delia, valiéndose de su investidura de coordinadora ordena a las juezas de control fijar las fechas de audiencia según lo acordado con los potenciales reos de la justicia, a quienes siempre les piden verdes, no importa la denominación siempre y cuando la paca ascienda a la cantidad pedida, además de eso siempre piden algo en especie. Estos no son cuentos de camino. Existen indicios y pruebas de esas irregularidades cometidas por ese par de juezas, para quienes el conocimiento del derecho y sus cargos le sirven para arremeter contra los bienes de carácter patrimonial de los procesados y penados, no se les salva nadie.

Algo importantísimo para finalizar, los guisos judiciales en Calabozo han fomentado un mercado de divisas en la dependencia judicial, basta con agarrar un teléfono móvil celular, que tenga WhatsApp, en el cual se tenga a funcionarios del circuito agregados y verán en los estados del WhatsApp de alguaciles, secretarios, asistentes, jueces, fiscales, que todos venden dólares, ¿de dónde saca esa gente dólares? Tengo 200 por transferencia, tengo 1.000, tengo 100, cuándo lo que perciben es un mísero sueldo.

Conclusión, en Guárico en la mayoría de los tribunales penales, no en todos, para meterlos a todos en el mismo saco, mandan sin ningún pudor ni vergüenza George Washington, Grant, Jackson, Hamilton y Lincoln, no se ejerce derecho, lo que impera es el vamos a transar. En un homicidio, en lugar de pelear en sala una tentativa, que es frustrado, un delito inacabado, una participación accesoria, eso no cuenta, de hecho existe un baremo para que todos sepan a qué atenerse. Según mis apreciados colegas abogados, en Control, Juicio y Ejecución es igualito, una redención, un examen, un traslado, una boleta, vale tanto…

