Del té de malojillo al carvativir: La “solución” de Maduro contra el coronavirus

El pasado domingo 24 de enero, Nicolás Maduro promocionó un medicamento que según él, es “milagroso” ya que éste neutraliza el virus del Covid-19 “sin efectos secundarios”.

Por lapatilla.com / Pamela Toledo

El medicamento Carvativir, una solución oral que, fue probada en pacientes de un hospital de Caracas y una instalación deportiva, además, es utilizado en el centro médico de emergencia.

Maduro las describió como las “gotas milagrosas de José Gregorio Hernández”, quien fuera un médico venezolano beatificado por la iglesia católica el pasado año 2020.

Carvativir, miraculous drops of José Gregorio Hernández, neutralizes the symptoms of Coronavirus. From Venezuela to the world! Starting this week, mass production begins, so that the entire National Public Health System will have this powerful antiviral. pic.twitter.com/hZFlRvNpMS

— Nicolás Maduro (@maduro_en) January 25, 2021