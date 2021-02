Luis Manuel Aguana: La interpelación de Blanca Rosa

Posteado en: Opinión

Es increíble la tenacidad con la cual los enemigos pasados y todavía presentes de la Consulta Popular aun la cuestionan, incluso luego de haber obtenido los resultados por todos conocidos, que no son de ninguna manera nuestros como promotores, sino del pueblo venezolano. Cuando leí la nueva invitación que hacía el periodista José Domingo Blanco, Mingo, a un debate entre el Dr. José Vicente Haro y la Dra. Blanca Rosa Mármol, de nuevo me dije “otra interpelación a la Dra.”, pero esta vez con un sesgo definitivo de claro ataque al proceso ocurrido del 7 al 12 de Diciembre de 2020 al convocarla con este sugestivo título “¿De qué sirvió la Consulta si no hubo Interinato? (ver Por todos los Medios, en https://twitter.com/ptlmedios/ status/1359535194227814400 y programa completo en https://youtu.be/1QXdw3PxgMw).

¿Y porque digo ataque? Porque esa Consulta no fue convocada por Juan Guaidó (ya lo hemos repetido hasta el cansancio, y en mi caso en este blog) sino a propuesta de la Sociedad Civil, de nosotros en ANCO, y acogida por el Presidente Encargado. Que los partidos políticos intentaran desviarla –como lo hicieron- hacia sus intereses grupales es otra cosa. Y desde adentro lo peleamos y lo arreglamos con ellos. Y eso ocurrió porque consideramos que no es suficiente con decir desde afuera que hay que salir de Maduro sino que hay que meterse en el problema del país, ensuciarse las manos y pelearlo como se debe. Y esto se hizo, al punto que dos personajes de indudable calificación moral e intelectual, como lo son la Dra. Blanca Rosa Mármol de León y el Ing. Enrique Colmenares Finol, prestaran sus nombres para representar a la Sociedad Civil en un proceso convocado de nuevo por los partidos desacreditados de la Asamblea Nacional, arriesgando sus nombres y reputación personales.

Tal vez hubiera comprado la primera parte de la pregunta “¿De qué sirvió la Consulta?” aunque esa pregunta también la hemos respondido. Al menos yo lo he hecho en este medio (ver Una Patente de Corso o de qué sirvió la Consulta Popular, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2021/01/una-patente-de-corso- o-de-que-sirvio-la.html). Pero al parecer eso no ha sido suficiente para quienes insisten que el problema está en la Consulta y no en quienes fuimos investidos por la Soberanía Popular precisamente por el resultado de ella, para hacer algo concreto en relación con la salida de Nicolás Maduro Moros del poder. Los que quieren que vengan los cañones de la Comunidad Internacional más bien deberían darnos las gracias porque con ese resultado tienen la patente para hacerlo mañana mismo si lo desean, con o sin el Artículo 187.11. Pero eso, como cualquier otra solución, HAY QUE TRABAJARLA para hacerla realidad. Por eso era necesario que el pueblo de Venezuela se pronunciara para hacerlo, y esa patente la conseguimos para todo el mundo con la ayuda del pueblo venezolano.

Me sorprendió la mención de mi nombre en el mencionado programa en un tono recriminatorio de parte de Mingo, dando a entender mi poca tolerancia a la crítica porque inmediatamente respondo, como efectivamente si lo hice en la única nota –hasta ahora- que le he dedicado a sus titulares (ver Una propuesta ingenua, https://ticsddhh.blogspot.com/ 2020/06/una-propuesta-ingenua. html) donde también hice referencia a lo sesgado del título de la invitación a su programa. Incluso hasta me disculpé en esa nota porque reaccioné al titular antes de oír el programa, haciéndolo con una anécdota de mi desaparecida hija periodista, con la idea de dar una explicación cercana porque considero a Mingo además de amigo, un periodista serio que entendería mi punto. Lamento que no haya sido asi.

En esta oportunidad siguió sin gustarme el titular pero le di el beneficio de la duda hasta oír el programa de hoy, lo que lamentablemente reafirmó la razón que tuve al escribir la nota en referencia. Llevar a la Dra. Mármol a esa interpelación no resolvía el fondo del problema porque el problema NO ES ni ha sido nunca la Consulta Popular, que a estas alturas ya pasó, sino lo que haremos con sus resultados como bien lo indicaron los muchos oyentes del programa. El debate discurrió en la mayor parte en si lo que hicimos fue válido o no, o si ayudó o no a Guaidó, o si Guaidó es legitimo o no. ¡Por favor! La Consulta Popular NUNCA tuvo que ver NADA con el Gobierno Encargado sino con un PRONUNCIAMIENTO ABSOLUTAMENTE NECESARIO Y CONSTITUCIONAL del pueblo para realizar las acciones para salir del régimen.

La insistencia vana de la aprobación del Artículo 187.11 no solo del Dr. José Vicente Haro sino de medio país que pide eso, no resolvía ni resolverá el fondo del problema porque para realizar cualquier intervención militar por razones humanitarias ¡ningún país necesita permiso! Los policías en cualquier lugar del mundo no necesitan permiso para entrar a un lugar si ven que adentro se comete un crimen. ¡El problema no es el permiso sino lograr que los policías se decidan a moverse! Y eso en el caso del R2P lo decide el Consejo de Seguridad de la ONU.

El R2P, del que por cierto se habló por primera vez a la opinión pública venezolana hace justo 2 años en el programa Por Todos los Medios, el 7 de Febrero de 2019 (ver El R2P o porqué la ayuda humanitaria si puede entrar a Venezuela, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2019/02/el-r2p-o-porque-la- ayuda-humanitaria-si.html), puede ser una solución si hacemos nuestro trabajo fuera del país. Y cuando digo “nuestro” es el de los venezolanos, llámense políticos o no. O como ahora decimos, INVESTIDOS Y NO INVESTIDOS DE AUTORIDAD. En este momento estamos buscando maneras de que se nos escuche internacionalmente como legítimos representantes de la Sociedad Civil PORQUE 6,4 MILLONES DE VENEZOLANOS nos pronunciamos a favor de la exigencia de que Maduro abandone el poder para luego hacer elecciones. Y eso pesa en la Comunidad Internacional.

Estamos exigiéndole al Presidente Encargado que reconozca y haga reconocer a los países del continente y fuera de él que los venezolanos NOS PRONUNCIAMOS en Diciembre a favor del Cese de la Usurpación ANTES DE CUALQUIER PROCESO ELECTORAL CON MADURO EN EL PODER. Eso fue una decisión que tomó el pueblo venezolano en esa Consulta Popular que tanto le disgusta a mucha gente y que resultará ser EL UNICO OBSTACULO para que los políticos no nos metan otra elección con Maduro en Miraflores.

Insistir que Juan Guaidó no es Presidente Encargado solo abona a que Maduro siga existiendo y es un tiro que nos estamos dando en el pié. El problema NO ES JURIDICO, ES POLITICO. La Comunidad Internacional, comenzando por los Estados Unidos y seguido por el Parlamento Europeo, RECONOCIERON A GUAIDO no por razones jurídicas sino porque los demócratas venezolanos no podíamos quedarnos sin representación política y ellos sin interlocutores frente a este régimen de delincuentes. ¿¿¿Cuándo lo van a terminar de entender??? Después que salgamos del régimen veremos qué hacemos con Guaidó porque luego tenemos que rehacer la institucionalidad de la representación política del país.

Finalmente una explicación obligada. No escribo esta nota a instancias de la Dra. Mármol de León. Quienes la conocen saben de su integridad hasta para eso, ni la escribo en defensa de ella sino a favor de que se logre entender la situación en la que nos encontramos con la Consulta Popular. Para mayor explicación de lo que haremos, al menos desde mi perspectiva, pueden revisar la última nota en este blog que fue una intervención que hice en un Foro Chat en Nueva Esparta (ver Un Gran Cambio para el desarrollo de Venezuela, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2021/02/un-gran-cambio-para- el-desarrollo-de.html) y las respuestas que di a los participantes de ese Foro (ver Presentación El Gran Cambio – Respuestas a los participantes, en https://youtu.be/sxNJAdCNWHM) que creo que son más determinantes. Solo aspiro en esas modestas respuestas poderle bajar la ansiedad a quienes aun desean seguir interpelando a la Dra. Blanca Rosa Mármol de León con preguntas que ya han sido respondidas…

Caracas, 11 de Febrero de 2021

