José Luis Monroy: Algo no funciona

Hola que tal mi gente, Algo no funciona. La mesa debería de estar servida: el país sufre una catástrofe sin parangón en la historia contemporánea, con una pandemia fuera de control, la economía cada día peor.

Algo no funciona, cuando —a pesar de todo— el mandatario del régimen esta allí dictando todo lo que se hace, algo no funciona cuando la oposición no es capaz de arrebatarle la agenda y colocar una sola nueva idea en el tablero de juego.

La batalla está mal planteada. ha perdido sentido al soslayar el apoyo de la ciudadanía de a pie y, sobre todo, al no ser capaz de plantear una narrativa que haga sentido al electorado. El régimen puso unas elecciones en el tapete y allí van otra ves detrás de ese pellejo, ¿Por qué votar por los mismos de antes? ¿Por qué votar, de nuevo, por los partidos que nos trajeron a esta situación? ¿Por qué votar, no sólo por los partidos que no funcionan, sino por los políticos que ya nos fallaron? ¿Entonces para que se fue a una consulta en diciembre? ¿Acaso la pregunta número dos de dicha consulta no era rechazar el fraude que cometió el régimen con las elecciones para diputados el 6 de diciembre? ¿Porque entonces ahora si se puede ir a elecciones regionales? Si seguro me responderán que la nueva asamblea nacional va nombrar un nuevo CNE, ok, pero es que esa asamblea es ilegítima, ¿o no es así? Todavía no hemos hecha efectiva la pregunta 3 de la consulta para ir a la repuesta de la pregunta 1 y ya se lanzan a elecciones regionales, tienen razón en el exterior cuando consideran a la oposición en Venezuela de locos.

La oposición no entendió, que en diciembre del 2020, la no participación de la ciudadanía en el fraude del 6D no era a favor de un candidato, sino en repudio al sistema que ellos mismos representaban; la oposición no ha entendido en 2021,QUE LA GENTE NO PIENSA VOTAR hasta que no se vaya el régimen, hasta que no se cambie el sistema, que la gente participo en la consulta popular porque quiere unas elecciones libres, eso sí cuando ya no tengamos a Nicolás y su combo, antes es tiempo perdido.

En el pasado, la oposición clamaba una oportunidad para hacerse escuchar; la tuvo con la consulta popular, en el presente, la desperdicia al postular a quienes no pueden tener nuevas ideas.

¿Por qué votar por los mismos de antes?¿Por qué votar por alguien que le podrían otorgar una gobernación, si leyó bien, otorgar, porque eso hace este régimen y luego le ponen un protector en el estado, ¿o es que acaso eso no ha venido pasando?

Quienes buscamos un país distinto, queremos que se cobre el mandato de la consulta popular de diciembre, más de 6 millones de personas participaron, y están esperando, no se puede estar haciendo cosas y luego dejarlas a un lado, primero se cumple con ese mandato y luego lo que sigue.

De otra manera, la catástrofe continuará.

Algo no funciona en la estrategia de la oposición. El país está en riesgo y, más allá de quién tuvo la razón en el pasado, o quién está equivocado en el presente, es momento de pensar lo que puede funcionar en el futuro. Un futuro que nos pertenece a todos, pero sobre todo a los más jóvenes; un futuro en el que no cabe seguir discutiendo sobre lo que tendríamos que haber dejado atrás, afortunadamente el único reconocido a nivel internacional, como lo es el presidente interino Juan Guaido, está alineado con la sociedad civil representada en ANCO en esta lado de la lucha.

