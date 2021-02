Avión que trajo la vacuna rusa a Venezuela hizo una escala sospechosa en Teherán

El pasado sábado 13 de febrero arribó al país las primeras 100 mil dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V en un vuelo patrocinado por el régimen en la aerolínea estatal Conviasa, sin embargo dicho avión hizo una escala sospechosa en Teherán, Irán.

lapatilla.com

La aeronave de Conviasa YV1004 que buscó la vacuna rusa en territorio europeo hizo una escala en Teherán antes de pisar suelo venezolano. Se desconoce el motivo de la inusual parada, pero Irán en los últimos meses ha servido para respaldar a la dictadura de Maduro.

Conviasa flights between Punto Fijo and Tehran continue. 2 Conviasa aircraft (YV1004 and YV3507) are constantly flying to Tehran right now. One is heading over Europe now to Tehran and the other is refuelling in Belgrade before flying back to Venezuela#Venezuela #Iran pic.twitter.com/1Oug9wivoZ

— CNW (@ConflictsW) February 16, 2021