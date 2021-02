Robert Alvarado: ¡Liberen a Roland Carreño! @rolandcarreno

Posteado en: Opinión

“No sé lo que pasará ahora, se nos vienen días difíciles. Pero realmente no me importa porque he estado en la cima de la montaña. Como a cualquiera, me gustaría vivir una larga vida. La longevidad tiene su lugar. Pero ahora no me preocupa eso. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y Él me permitió subir a la montaña y he mirado, y he visto la Tierra Prometida. Puede que no llegue allí con ustedes, pero quiero que sepan que como pueblo llegaremos a la Tierra Prometida. Así que estoy feliz esta noche. Nada me preocupa. No le temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor…”

Martin Luther King Pastor Evangélico de la Iglesia Bautista

Escribiendo y viendo un video que me llega a mi correo electrónico y corre por las redes sociales. De unos artistas y periodistas donde ellos se pronunciaron por la liberación de Roland Carreño se destacan Marianella Salazar, Carlos Mata, Bárbaras Palacios, George Harris, Ángel Sánchez, Carolina Perpuetuo, Nabys Vielman, Gisela Provenzali, Aura Marina Hernández, y Amanda Gutiérrez. Todos decían Liberen a Roland Carreño. Con todo el cariño que le profesan estos artistas y colegas del periodismo en el vídeo es testimonio de una vida bien vivida. Roland es un luchador y un gran venezolano.

Todo tiene un comienzo de todas estas atrocidades y barbaries que sufrió Roland Carreño cuando 20 funcionarios policiales allanaron su residencia durante la noche de este martes 27 de octubre del 2020. Unas horas larga y extensa saber el motivo de su detención, solo comentarios a favor de Roland pidiendo su libertad y por su paradero. Clamó una guara de allá en Lara por Carreño, (parecido como una vez se inspiró y compuso una canción Juan Vicente Torrealba que cantó el mexicano Antonio Aguilar “Barquisimeto” https://www.youtube.com/watch?v=pQhVMsP1vWs) en un foro por él la cual pongo el texto: Roland Carreño es un luchador por la democracia y así lo demuestra con su detención, es un hombre de mucha superación y lo ha demostrado por muchos años después que salió de su tierra de Aguada Grande del Estado Lara, ha hecho conocer a nivel nacional nuestra tierra, nuestras costumbres, aunque tiene mucho tiempo que tiene su residencia en Caracas nunca dejó de lado su sitio de nacimiento, aunque esto no viene al caso de su detención lo hago como referencia personal. Lo podemos ver en una (https://www.youtube.com/watch?v=-jgDTDwSXlg) habla de su niñez y sus inicios como cronista social en el programa “En íntimo” de Globovision.

Solo se supo de Roland en las horas intensas desaparecido por medio de un video presentado por Jorge Rodríguez en los medios oficiales se supo de él, pero declarando algo referentes a los fondos que recibe para su gestión dentro del partido VP provienen de la fundación Simón Bolívar de Citgo y pare de contar.

Toda una noticia de chisme de barrios comentaban en los pacillos del palacio de justicia y los grupos de WhatsApp de por estos argumentos José Mascimino Márquez García, Juez de control penal que lleva la causa en la Audiencia de Presentación que culminó a las 12:39 de la madrugada y la fiscalía del Ministerio Publico precalificó los delitos de conspiración, financiamiento al terrorismo y tráfico de armas y el Juez lo priva de libertad a Roland.

Según Joel García, abogado defensor de Roland dijo en entrevista para La Tarde de NTN24 que al comunicador le obligaban a grabar confesiones que se acercaran a lo que el régimen quería ventilar. Nos narra el mismo Joel lo que ocurrió en la audiencia esto: “Roland Carreño expuso anoche que lo pusieron a hacer más de ocho videos y repetía y repetía hasta que él dijera lo que ellos querían escuchar, incluso había una funcionaria que decía que había que escribirle lo que debía decir“. Esto es peligroso y temerario los actuantes de este hecho deben saber que los delitos de lesa humanidad no prescriben y son juzgados en cualquier instancia judicial en el mundo…

Dando mi análisis jurídico sobre este caso el hecho que haya un video no significa que su contenido sea veraz ya que el interesado que lo realiza ha podido ser condicionado en su voluntad para rendir el testimonio y cuando se rinde un “testimonio” se tiene que hacer bajo juramento porque es un testigo no un imputado, de tal manera que el dicho que emana del mismo carece sin lugar a dudas de todo tipo de credibilidad por estar bajo sospecha coercitiva… Lo triste del caso Roland Carreño fue detenido sin el procedimiento legal de rigor y llevado a juicio sin atender elementales pasos del proceso judicial, tal y como se demuestra en la Carta Magna y en el COPP:

El artículo 44 de la Constitución prevé que la libertad personal es inviolable y en consecuencia ninguna persona debe ser detenida a menos de que sea a través de una orden judicial o que se le haya sorprendido en flagrancia, sin embargo, si se le sigue juicio, éste debe ser realizado en libertad del imputado. Todo ello previsto en el numeral primero del artículo mencionado

Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares y abogados, como lo establece el numeral segundo de la misma disposición.

El artículo 45 prohíbe la desaparición forzada de personas, en el sentido de ser detenidas y no informar su paradero e impedir su comunicación con sus familiares y abogados.

La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso, inclusive en la etapa de investigación policial.

Todo ello tiene como base la presunción de inocencia, consagrada en el mismo artículo 49, que indica que toda persona se presume inocente hasta tanto no se pruebe lo contrario. Lo cual es desarrollado por el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, en donde se establece que esta presunción de inocencia se extiende hasta tanto se produzca una sentencia condenatoria.

En conclusión Roland es un hombre de una trayectoria pública e intachable y es por eso le pido a las autoridad del Poder judicial que conoce del caso, que actúe con sentido elemental de justicia y el trato de Carreño que merece en sitio reclusión. No es de negar su trayectoria de profesional como periodista como se ha destacado en los diferentes medios de comunicación tales como: periódicos, radios, televisión y medios digitales y por esto le solicitó al juez que lleva la causa que sea juzgado en libertad y en ejercicio de todos sus derechos. Como titulé mi artículo y terminó diciendo: ¡Liberen a Roland Carreño!

