Así cayeron sobre residencias en Colorado los escombros del avión de United Airlines (Videos)

Un avión que partió este sábado de la ciudad estadounidense de Denver con destino a Honolulú, en Hawái, debió regresar de emergencia después de sufrir problemas con un motor, cuyas partes cayeron sobre un suburbio de la capital del estado de Colorado, informaron las autoridades.

La nave, un Boeing 777-200 operado por United Airlines, retornó al aeropuerto internacional de Denver y aterrizó de “forma segura, después de experimentar una falla en su motor derecho poco después de despegar”, indicó en un comunicado la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés).

Las autoridades no informaron sobre heridos o lesionados a raíz de la emergencia. Un portavoz del aeropuerto internacional de Denver dijo a la cadena estadounidense CNN que el aterrizaje se produjo hacia las 13.30 hora local (20.30 GMT).

“La FAA está al tanto sobre informes de retos en las cercanías de la trayectoria de vuelo del avión”, detalló la agencia. Además, señaló que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) estará a cargo de la investigación y de actualizar los informes sobre este hecho.

I saw an explosion on this low flying aircraft over @broomfield about 45 minutes ago. Debris fell from the plane and left a black cloud of smoke. The plane continued on. Any new on if this plane landed safely? @BroomfieldPD @NMFirePIO @9NEWS @KyleClark pic.twitter.com/paMCdiuWMN

— Tyler Thal (@tgthal) February 20, 2021