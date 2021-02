Debutó en el boxeo con nocaut el polémico luchador ruso que estuvo preso 14 años (Video)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Fue una actuación que despertó la atención de una porción del mundo del boxeo, pero no por el nivel de los púgiles. Fue el pasado controvertido de uno de los hombres que subió al ring lo que posicionó las luces sobre este evento que se celebró en Moscú. Maxim Novoselov debutó como boxeador profesional a los 47 años y con una historia de vida llena de controversias.

Por Infobae

Mad Max fue detenido en 1993 y le impusieron una presa de 14 años de prisión tras ser acusado de asesinato. En 2004 le dieron la libertad condicional, pero en 2012 volvió a quedar tras las rejas durante tres años por ser vinculado a un negocio de drogas. Independientemente de sus problemas con la ley, se convirtió en una figura de su país por ser uno de los referentes del sambo, un deporte de combate popular en Rusia: fue campeón europeo de la disciplina en 2007.

Según los registros, entre 2004 y 2020 acumuló 13 presentaciones en diferentes eventos de artes marciales mixtas donde sumó 10 triunfos, 2 derrotas y 1 empate. Sin embargo, en este comienzo del 2021 decidió pegar el salto al boxeo para iniciar su camino en esta disciplina ante otro novato, Denis Vildanov.

Heavyweight Maxim Novoselov scores a knockdown in the 3rd and another in the 4th on his way to a TKO-4 victory over Denis Vildanov in his pro heavyweight debut in Moscow pic.twitter.com/BJn5zScmuz

— Tim – Boxeo ?? Boxen ???? ??? Boks ?? Box (@TimBoxeo) February 20, 2021