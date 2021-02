Al menos tres muertos tras desatarse un tirotero dentro de una armería en EEUU

Al menos tres personas, entre ellas el presunto atacante, murieron y dos resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este sábado en una tienda de venta de armas en un suburbio de la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, informó la Policía.

Joseph Lopinto, sherrif del condado de Jefferson Parish, indicó en un comunicado que un grupo de agentes se desplazó hasta una armería ubicada en el suburbio de Metairie después de recibir informes sobre un tiroteo a la salida del establecimiento.

Al llegar al lugar, detalló la nota, los policías hallaron “a varias víctimas que sufrían heridas de bala”.

“Tres personas fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos y otras dos fueron trasladadas a un hospital local para recibir tratamiento”, agregó la información.

JPSO saying multiple people were shot… at least are 3 dead at this point.

Officials will soon hold a press conference here outside of the outlet.

Stay with @wdsu for the latest on this investigation. pic.twitter.com/4BN2BKTs5C

— Shay O'Connor (@SOCONNORNEWS) February 20, 2021