José Gato Briceño: Legitimidad enmascarada

Posteado en: Opinión

“No hay peor tiranía que la que se ejerce bajo la sombra de las leyes y al calor de la justicia”. Montesquieu

A las personas que se interesan en la actividad política, les sugiero ser lo más objetivos posible, es una condición necesaria y muy relevante pues se trata de entrar a un mundo muy desprestigiado, en todas partes de nuestro planeta y en grado excelso en nuestro amado país.

La objetividad es un arma, un escudo contra el yoísmo y de allí a la tiranía solo hay un paso.

Esto conlleva a tener claro que el disenso, las discrepancias y los diferentes criterios son los valores fundamentales de la libertad y si los atropellamos o los perdemos son muy difíciles de recuperar. Solo hay que mirar toda nuestra historia reciente, mirar cualquier situación de la cotidianidad venezolana y allí verás reflejada la devastación de nuestras libertades y la pérdida del derecho a reclamar.

A pesar de que es un tema harto discutido en diferentes escenarios, ya estamos claros especialmente los que tenemos dictaduras en nuestros países, que las elecciones no legítiman la democracia pues los tiranos las amañan y enmascaran hasta que logran anclarse en el poder indefinidamente.

Este año se estarían efectuando las elecciones de Gobernadores, diputados regionales, alcaldes y concejales en Venezuela.

Antes de entrar en materia quiero dejar bien claro que mi opinión en esta columna no compromete en absoluto la posición que vayan a tomar las autoridades del partido regional en el cual milito: (MIGATO) Movimiento Independiente Ganamos Todos, en el estado Monagas y del Partido aliado nacional (MPV) Movimiento Por Venezuela.

El seis de diciembre del año 2015, la oposición venezolana arrasó en las elecciones parlamentarias con las 2/3 partes y el narcorégimen se burló descaradamente de la voluntad popular de más de 14 millones de electores. En plena navidad con los tribunales de vacaciones, el (TSJ) Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia suspendiendo a tres diputados electos por el estado Amazonas e impedir que la oposición ejerciera las acciones favorables de contar con esas 2/3 partes y hasta el día de hoy después de cinco años nunca hubo sentencia al respecto, es lo que llaman “justicia revolucionaria”. Ese mismo TSJ declaró en enero del 2016 en desacato a la Asamblea Nacional y también asumió la función legislativa durante año y medio, hasta que apareció, por arte de magia violatoria a la Constitución, en julio del año 2017 la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, la cual en su elección desacatando todos los procedimientos establecidos en nuestra Carta Magna.

Quién puede creer que después de transcurridos casi dos años de las elecciones parlamentarias del 2015, habiendo aumentado el rechazo al narcoregimen a más del 85 % , se efectuarían en Octubre del 2017 las elecciones de gobernadores. Y con el aberrante ingrediente de que algunos líderes de la “oposición” recomendando que debíamos participar por el contundente triunfo obtenido en las recién elecciones parlamentarias y a su vez todas las encuestas le daban a la oposición 19 de las 23 gobernaciones. Insistieron con diversos argumentos, entre ellos no abandonar los espacios ocupados y avanzar en la conquista de otros espacios; pero los resultados fueron todo lo contrario de lo que indicaban las encuestas.

Sin embargo por los antecedentes antes expuestos yo era uno de los dirigentes que se oponía y me opongo a la participación en cualquier evento electoral mientras Maduro esté usurpando el poder. Sin embargo debo destacar que en el estado Monagas se dió un gran ejemplo de referencia nacional con la unidad total alrededor de la candidatura del ex gobernador Guillermo Call y debo confesar ante la historia que se dió en el ceno de mi partido (MIGATO) un gran debate, quedando derrotada mi tesis por la mayoría de la dirección regional y líderes municipales. Los argumentos esgrimidos por la dirigencia para aquel entonces fue que yo cuando fui a la reelección en diciembre del año 2012 y saqué más de 155.000 mil votos, el señor Guillermo Call se negó a apoyarme con su candidata (Soraya Hernández) quién apenas sacó 7.000 votos y eso marcó la diferencia de 4 mil votos con la candidata del narcorégimen y nos conllevó a la derrota. Cinco años después, o sea, del año 2012 al año 2017 yo no podía pasar a la historia política del estado como un divisionista, haciendo lo mismo que hizo Guillermo Call, que lo debía apoyar con todas mis fuerzas y era necesario esa unidad total como un gran aporte a la libertad de Venezuela. No lo dudé porque en mi alma y mi corazón no albergo rencor y mucho menos odio contra nadie además de que el objetivo era la unidad por la libertad de mi patria. Me incorporé con entusiasmo y logramos hacerle un gran acto de la dirigencia de MIGATO y MPV en apoyo a Guillermo Call en el Colegio de Abogados con más de 1.000 personas, siendo los únicos partidos que le hicieron un gran acto de masas. También se contó con la presencia de los diputados nacionales, Simón Calzadilla y Maria Gabriela Hernández.

Es importante destacar que todas las encuestas daban como ganador holgadamente a Guillermo Call, por darse la unidad perfecta y por la nefasta gestión de la borracha de la gobernadora Yelitze Santaella, pero para sorpresa de todos Guillermo Call fue “derrotado” por la peor gobernadora de TODA la historia del estado Monagas y el único municipio de los 13 del estado en el que ganamos, porque la amañada elección no pudo esconder los resultados, fue el amado pueblo que me vio nacer, municipio Cedeño (Caicara) .

Ahora quiero recordar los dos estados emblemáticos de la depravación del fraude: Bolívar y Monagas ¿Quien nos garantiza que no lo vuelvan a hacer?

Después de que el pueblo Venezolano habló en las urnas electorales en el año 2015, Maduro afirmó que ellos no perderían más nunca unas elecciones y creo que tuvo toda la razón porque en el año 2017 para las elecciones de la Constituyente, la empresa Smartmatic quienes prestaban servicios técnicos durante 15 años al CNE y manejó los software durante todos los procesos electorales, sus directivos salieron del país y denunciaron desde Alemania que el narcorégimen los obligó a alterar los resultados electorales por más de un millón y medio de votos en los comicios de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Tuvo razón Nicolás Maduro al decir que no perderían una elección porque arrasaron en la de gobernadores y alcaldes teniendo un rechazo del 85%. En el 2018 para las elecciones presidenciales uno de los participantes, Henry Falcón, salió denunciando que recabó más de siete mil irregularidades pero eso solo lo denunció por cumplir con parte del libreto que le impusieron , pues no le bastó ya que sigue creyendo en la “transparencia” con que actúa el narcorégimen y promoviendo diálogos.

El pasado 06 de diciembre se efectuaron las últimas elecciones parlamentarias en dónde el gobierno de los Estados Unidos sancionó a la empresa que sustituyó a Smartmatic de nombre Ex – Cle Soluciones Biométricas, por ser la facilitadora del último fraude electoral.

Esa empresa tiene contrato por cientos de millones de dólares con instituciones del estado, es proveedora de hardware y software electoral y ya venía ayudando al CNE desde el año 2016 a comprar miles de máquinas de votación en el extranjero y fueron transbordadas a través de Teheran, Irán, a través de Mahan Air y Conviasa. Guillermo Carlos San Agustín (San Agustín), de nacionalidad argentina e italiana, es codirector, administrador, accionista mayoritario y beneficiario final de Ex-Cle C.A. San Agustín es socio de Ex-Cle C.A. con Marcos Javier Machado Requena, de nacionalidad venezolana, y Carlos Enrique Quintero Cuevas (Quintero), previamente designado por la OFAC, quien es rector suplente del CNE y miembro de las Fuerzas Armadas venezolanas, y es el principal gerente diario de las adquisiciones y la actividad de corrupción electoral desde el interior del CNE en representación de Ex-Cle CA

Mis apreciados lectores, ¿creen ustedes que esos narcobandoleros van aceptar observación internacional calificada de la OEA, ONU y la Unión Europea?

¿Aceptarían una auditoría internacional del registro electoral permanente?¿Dejarán al descubierto lo que han venido haciendo con traslados ilegales de electores a otros centros de votación 3 días antes de las elecciones ?

¿Pueden catalogarse “LIBRES” unas elecciones con el extranjero de Maduro en el poder con el control de todas las instituciones, más las Fuerzas Armadas, los colectivos criminales y las guerrillas colombianas del ELN y FARC acechando a toda la población? ¿Devolverán las siglas de los partidos a sus anteriores autoridades? ¿Elegirán los nuevos rectores del CNE con objetividad y como establece la Constitución? ¿ Los nuevos rectores estarían dispuestos a someter a toda la estructura del organismo a una revisión profunda, porque cualquier proceso electoral continuará siendo inviable si las oficinas y los funcionarios con poder de decisión, directamente involucrados en la facilitación y conteo de los votos, e incluyo en ello a los responsables regionales, continúan siendo los mismos que han operativizado las trampas y manipulaciones que han tenido lugar en los procesos anteriores y son activistas y militantes del PSUV? ¿Quién tendría la logística del combustible (gasolina) para el día de las elecciones?

El pueblo de Venezuela tendrá conocimiento de lo grotesco y super grave de lo que acaba de proponer el cucuteño de Maduro, la Ley de las Ciudades Comunales, para el mes de julio y eso cambiaría la forma político-territorial, ya que quedarían anuladas las Alcaldías, Gobernaciones y varios organismos. Eso destruiría de lo que queda de la República y acabaría oficialmente con buena parte de los derechos de los Venezolanos, o sea, es una puñalada al artículo 4 de Constitución Nacional en dónde se establece categóricamente el estado federal y descentralizado.

Veo, desde la cárcel del exilio con bastante indignación que los líderes de la oposición no le han salido al paso a semejante barbaridad ya que los gobernadores y alcaldes serían subordinados a los jefes de las comunas o en otras palabras, los colectivos en sus zonas de paz tendrían más poder (Wilexis en Petare y el Coqui en la cota 905 de Caracas) o sus colegas de la guerrila Colombiana del ELN y la FARC serían los jefes de las comunas en casi todo el territorio. Si Maduro llegó a ser presidente siendo extranjero, cosa prohibida por la Constitución: ¿cuantos malandros serían los jefes de las comunas? Los gobernadores y alcaldes serían unos simples figuras decorativas y los de hoy en día les han arrebato los presupuestos en un 60 %.

¿Qué hacer? Varios amigos me han preguntado y cuál es la alternativa.

Desde mi punto de vista son tres las hipótesis manejables:

1/ Lo planteado por la comunidad internacional, liderada por los Estados Unidos de trabajar con la Unión Europea y los países latinoamericanos para incrementar la presión y empujar una negociación en Venezuela que conlleve a elecciones libres y democráticas. Ojalá se logre.

2/ No son rumores, son hechos y ellos lo saben. En los cuarteles hay un creciente malestar, están pasando hambre la gran mayoría de los militares y la conspiración es constante y no ha sido fácil lograr los objetivos por la presencia del G2 cubano pero es una bomba de tiempo, que más temprano que tarde va a estallar. Los narcobandoleros saben que de darse ese gran acto de liberación de la patria por los dignos y valientes militares patriotas de los mandos medios, no les van a dar tiempo de nada porque los irían a fusilar por tanto daño y desgracia que le han ocasionado al pueblo Venezolano.

3/ El levantamiento popular, que para mí es el menos probable por los tantos desaciertos y engaños a la población, hay mucha decepción o frustración.

Participar en cualquier evento electoral es lavarles la cara a los narcobandoleros y darle legitimidad ante la comunidad internacional como “grandes demócratas”.

Repitamos sin cansancio hasta hacer entender esta verdad: Venezuela fue asaltada por una organización narcocriminal internacional y fue convertida en una vulgar provincia Cubana a la cual la sigue expoliando sin pausa.

Lleno de preguntas a quienes divagan entre los llamados a diálogo y a elecciones pero no hay otra forma de concretar mi desespero por su incongruencia. ¿Quién puede creer a estás alturas que los narcotiranos de Cuba se van a dejar quitar tan fácilmente esa mantequilla llamada Venezuela ?.

Ojalá que yo esté equivocado y la libertad y el restablecimiento de la República sean por la vía electoral, realmente lo que deseo con todas mis fuerzas y pongo mi fe a prueba es sacar del poder a quienes destruyeron a nuestro país. Lo sigo denunciando sin detenerme con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

Twitter: @josegbricenot Instagram: @josegbricenot Facebook: José Gregorio El Gato Briceño

gatobriceno.blogspot.com

Fuente: http://gatobriceno.blogspot.com/2021/02/legitimidad-enmascarada.html