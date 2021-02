Fiscales de Miami recalcaron que Alex Saab no goza de inmunidad diplomática

Fiscales de Miami se pronunciaron y recalcaron que Alex Saab no goza de inmunidad diplomática según las leyes de Estados Unidos.

Por lapatilla.com

“Los fiscales de Miami dicen que Alex Saab no disfruta de inmunidad diplomática bajo la ley estadounidense. Argumentan que si un juez acepta su moción de desestimación, podría abrir las compuertas para que Venezuela nombre a otros acusados criminales como diplomáticos”, dijo este lunes el periodista de The Associated Press Joshua Goodman.

“Saab fue arrestado en una misión oficial a Irán”, señaló el profesional de la prensa y anexó un comunicado del Departamento de Estado de EEUU.

NEW: Miami prosecutors say Alex Saab doesn't enjoy diplomatic immunity under US law. They argue that if a judge grants his motion to dismiss, it could open floodgates to Venezuela's naming of other criminal defendants as diplomats. Saab was arrested on an official mission to Iran pic.twitter.com/J44chzBunP

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 22, 2021