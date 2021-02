Nasa reveló primer AUDIO extraterrestre obtenido por el Perseverance desde Marte

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La agencia espacial estadounidense NASA divulgó el lunes el primer audio de Marte, un leve sonido de viento captado por el róver Perseverance.

La NASA también divulgó el primer video de la llegada del róver al planeta rojo.

Un micrófono dejó de funcionar durante el descenso, pero el róver fue capaz de captar audio una vez que ya estaba detenido sobre la superficie.

Ingenieros de la NASA reprodujeron un pequeño clip de audio que, según dijeron, responde a una racha de viento en Marte.

Por otra parte el video, que dura 3 minutos y 25 segundos, muestra el despliegue del paracaídas y el contacto del vehículo con la superficie del planeta.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. ?https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021