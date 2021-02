EEUU exigió juicio justo para el estadounidense Matthew Heath, detenido en Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Estados Unidos exigió este lunes un juicio justo para el ciudadano estadounidense, Matthew Heath, quien tiene un año detenido en Venezuela.

Por: Monitoreamos

“El ciudadano estadounidense Matthew Heath se encuentra detenido en Venezuela desde el año pasado. Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para asegurar que reciba una audiencia transparente, justa y pública que respete todas las garantías de un juicio justo“, expresó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

El excabo de los Marines de los Estados Unidos fue arrestado en Venezuela, en septiembre de 2020, y fue acusado por Nicolás Maduro de ser un terrorista y espiar para Donald Trump.

U.S. citizen Matthew Heath has been held in Venezuela since last year. We call on Venezuelan authorities to ensure that he receives a transparent, fair, and public hearing that respects all fair trial guarantees.

— Ned Price (@StateDeptSpox) February 22, 2021