Chung afirmó que el Gobierno Legítimo se mantiene firme en pro de Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La subsecretaria interina en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, afirmó que mientras el régimen intenta dividir al pueblo venezolano, los representantes del Gobierno Legítimo se mantienen firmes en su trabajo unificado para restaurar la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

Por: CCN

La alta funcionaria del Gobierno de Biden, afirmó que a pesar de las arremetidas del régimen “el pueblo venezolano se mantiene fuerte”.

En respuesta a los mensajes de cabecillas de la dictadura de Maduro, Chung aseveró que el trabajo por la libertad de Venezuela no cesa y esa semana una delegación del Gobierno Legítimo de Juan Guaidó, actores de la sociedad civil y el sector privado presentarán a funcionarios estadounidenses de alto nivel un plan unificado para resolver los problemas de Venezuela.

While the regime tries to divide the Venezuelan people, representatives of the interim government remain strong in their unified work to restore democracy and the respect for human rights in Venezuela. The Venezuelan people remain strong. https://t.co/0O2xAcQKRH

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) February 22, 2021