Nasa publicó FOTO panorámica de Marte capturada por el Perseverance

La Nasa publicó este miércoles una foto panorámica de Marte sacada por el róver Perseverance en la zona donde aterrizó la semana pasada.

La imagen, reconstituida a partir de varias fotos tomadas por el vehículo, muestra la cresta del cráter de Jezero en el que, según los científicos, hubo un lago profundo donde desembocaba un río, hace unos 3.500 millones de años.

El róver hizo 142 fotos a 360 grados con los aparatos de alta definición instalados en su mástil.

I’m taking it all in. This is the first 360º view of my home using Mastcam-Z. This dual, high-definition camera system sits atop my mast and has zoom capability. Inspect tiny details of Jezero Crater with the special interactive viewer at https://t.co/roDhWK56gj #CountdownToMars pic.twitter.com/TAy28PpG73

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 24, 2021