“Trabajo de ensueño”: Compañía ofrece más de siete millones de dólares solo por dormir

Sleep Standards publicó en su página web la vacante con el titular: “Trabajo de Ensueño: pagaremos 2.000 dólares por dormir en un resort de 5 estrellas”.

En la nota, la compañía explicó los términos y condiciones de este trabajo que ilusiona a muchos en redes sociales.

“¿El trabajo de tus sueños es que te paguen por dormir? Si es así, entonces puede ser el candidato ideal para nuestra investigación”, indica la empresa y agrega que están buscando el candidato ideal que los ayude a aprender “sobre la influencia de los factores ambientales en la calidad del sueño”.

El afortunado elegido pasará 5 noches durmiendo en los colchones de Sleep Standards en diferentes ambientes, incluida una noche en un hotel de lujo de 5 estrellas, detalla esa compañía estadounidense.

¿Quiénes pueden aplicar al trabajo con sueldazo por solo dormir?

Aunque muchos quisieran que esta oportunidad estuviera abierta para todos los ciudadanos del mundo, solo podrán aplicar residentes de Estados Unidos mayores de 18 años o haber alcanzado la mayoría de edad según las leyes del estado donde residen.

Estas personas habilitadas tendrán que grabar un video de al menos 60 segundos en el que hablen sobre la pasión que le genera el puesto que estamos ofreciendo, además de mandar una foto y llenar un cuestionario.

La fecha límite para la inscripción será el 30 de marzo de 2021 y 14 días hábiles después Sleep Standards dará a conocer quién es el candidato elegido.

El pago por dormir durante 5 noches es de 2.000 dólares, exactamente 7’190.000 millones de pesos colombiano (al cambio actual), pero la compañía explica que, además, el candidato deberá cumplir con ciertas tareas o de lo contrario no recibirá el pago.

La empresa de colchones se hizo conocida el año pasado cuando ofreció 3.000 dólares a 5 parejas para que probaran sus colchones teniendo relaciones sexuales.

