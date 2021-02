Tyson contó por qué compró a sus míticos tigres de Bengala y cómo los consiguió

Posteado en: Deportes, Titulares

Mike Tyson sigue dando de qué hablar. En un nuevo episodio de su podcast, el ex campeón mundial de los pesos pesados volvió a referirse a sus mascotas del pasado, los tigres de Bengala y sorprendió al revelar que los consiguió casi por casualidad cuando se encontraba tras las rejas.

“Supongo que todo se debió a mis inseguridades. Quería que algo tan feroz me amara”, comentó al referirse al motivo por el cual optó por esa clase de animal: “Si lo miras y él ve que te gusta actuar raro, te matará. Él no te quiere, solo quiere estar solo. Y quiero que eso me ame. Exactamente, cien por ciento“.

El ex boxeador estaba en prisión luego de haber sido declarado culpable de abuso sexual contra una joven de 18 años a la que había conocido en un concurso de belleza: “Así sucedió, estaba en la cárcel y estaba hablando con uno de mis amigos a quien le compré autos exóticos. Estaba diciendo que un amigo suyo le debía dinero. Y él dijo: ‘Si no me paga dinero, tomaré algunos de estos autos y los cambiaré por algunos animales’. Dije, ‘¿Qué tipo de animales?’ Dijo: ‘Caballos y esas cosas. ’Mike, también tienen algunos tigres y leones agradables. Si tuvieras uno de esos, sería genial’”.

Vale recordar que a principios de los 90, Tyson era una de las personas más famosas y controvertidas del mundo, por lo que sumarle a su caótica vida dos felinos salvajes no parecía buena idea. Pero él no dudó: “Dije: ‘Sí, eso sería cierto. ¿Por qué no me pides un par? Saldré en un par de meses. Así que cuando salí volví a casa y tenía dos cachorros”.

Iron Mike adquirió así tres tigres de Bengala: Kenia, Storm y Boris, en una muestra de derroche e inconsciencia típica de su vida de aquel entonces.

La historia no terminó de la mejor manera. Incluso, en 2019 durante una entrevista que le concedió a la Revista GQ, contó el problema que tuvo con Kenia: “Sentía un gran afecto por ella. La cuidé, dormía con ella, la tuve en mi habitación. La tuve cerca de 16 años, pero ella se hizo demasiado vieja y tuve que deshacerme de ella cuando sus ojos y su cabeza empeoraron. Le arrancó el brazo a una persona”, sentenció Tyson.

El año pasado, en una charla vía Instagram con el rapero estadounidense Fat Joe, dio más detalles: “Alguien saltó la cerca justo donde estaba el tigre y empezó a jugar con él. El animal no conocía a esta mujer y ocurrió un feo accidente”. Big Mike admitió que le pagó una importante suma a la víctima a raíz de lo que le hizo su “mascota”: “Cuando vi lo que el tigre le hizo a su mano, yo tenía mucho dinero en aquel entonces, entonces le di 250 mil dólares porque ella estaba jodido”.

Tras ese episodio, Tyson se deshizo de el último de sus tigres y con el tiempo se dio cuenta que fue un error tenerlos: “Yo era muy tonto en ese entonces. No hay forma de domesticar a estos felinos en un cien por ciento, no hay manera de que eso pase. Ellos te matan por accidente, no es que tratan de hacerlo, lo hacen por accidente”, y prosiguió: “Son demasiado fuertes, especialmente cuando juegas rudo con ellos. Los golpeas y de repente ellos te golpean a tí, y estás muerto”.