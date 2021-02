Ibrahimovic eligió como el mejor jugador de la historia a este futbolista

Posteado en: Deportes, Titulares

Esta semana Zlatan Ibrahimovic le brindó una entrevista al sitio oficial de la UEFA y dejó claras definiciones sobre su presente en el Milan y sus opiniones sobre fútbol. El goleador de 39 años, que brilló en el Ajax y en la Juventus, entre otros clubes, sorprendió al referirse a Lebron James, uno de los referentes del deporte estadounidense.

Por: Infobae

Con respecto a su edad, el sueco contundente al señalar que más allá de la trayectoria debe esforzarse día a día para seguir vigente: “Cuando se juega a un nivel tan alto, siempre existe la misma presión, seas quien seas. Si estás aquí, estás aquí porque te lo mereces y eres lo suficientemente bueno. No me importa si eres joven o no, no puedo pensar en el hecho de que eres joven y tu tiempo llegará. Cuando juegas en el Milan no hay tiempo, tienes que hacerlo bien ahora. Si no juego bien, el Milan comprará otro delantero en el próximo mercado de fichajes que jugará mejor que yo, así que tengo que jugar bien y eso va para todos. Todos tenemos que estar a la altura, tengamos la edad que tengamos”.

Desde su debut en el Malmo 1999 el mundo ha cambiado y él se ha tenido que adaptar. Sin embargo, es inteligente para advertir como las nuevas tecnologías han modificado algunos aspectos en la visión del fútbol y aseguró estar feliz de pertenecer a la vieja camada de jugadores: “Hoy en día los jugadores juegan cinco minutos e inmediatamente se les ve como grandes jugadores. Me alegro de venir de la vieja escuela. Las redes sociales lo han cambiado todo, hoy gracias a las redes sociales los jugadores son vistos como campeones a pesar de haber hecho poco. Antes no era así. Antes había que conseguir grandes cosas, y durante mucho tiempo, para ser considerado un gran jugador. Me gusta más la vieja escuela. En aquella época, si te veían como un gran jugador, lo eras de verdad y para llegar a serlo tenías que jugar bien y lucirte durante mucho tiempo”.

Ibrahimovic tiene más de 500 goles en su carrera, fue campeón en Holanda, España, Italia, Inglaterra y Estados Unidos y por eso su opinión es de las más respetadas en el ambiente. Al ser preguntado por su referente, no dudó y volvió a responder con un apellido al que suele elogiar: “Siempre digo a todos los que juegan conmigo: ‘Ronaldo (Nazario) es el juego del fútbol’. Para mí ese Ronaldo es el fútbol. La forma en que se movía, la forma en que hacía sus pases. Para mí es el mejor jugador de la historia, sin duda”.

Es que el brasileño era la gran figura del fútbol mundial cuando el sueco estaba dando sus primeros pasos en el fútbol profesional. En otras oportunidades incluso había dicho que él es el “verdadero”, mientras que Cristiano es de segundo orden.

Entre sus definiciones más sorprendentes se destacó la que dio sobre LeBron James, quien además de ser una estrella de la NBA es uno de los líderes deportivos del movimiento Black Lives Matter: “Lo que hace es fenomenal, sin embargo, no me gusta cuando la gente con cualquier tipo de estatus habla de política. Haces lo que se te da bien. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política. Si fuera político, me dedicaría a la política. Este es el primer error que cometen los famosos cuando sienten que han llegado. Para mí, es mejor mantenerse alejado de estos temas y hacer lo que se te da bien, de lo contrario te arriesgas a no causar una buena impresión”.

Este jueves, el AC Milan sufrió más de lo esperado en su eliminatoria de dieciseisavos de final de la Europa League ante el Estrella Roja pero consiguió clasificarse a octavos gracias al empate 1-1 de este jueves en la capital lombarda y a la igualada 2-2 de la semana pasada en Belgrado. Ibrahimovic ingresó en el segundo tiempo.