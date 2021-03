El lado misógino y homofóbico de Bob Marley: Lo que reveló su esposa Rita Marley

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Bob Marley maltrató a su mujer y desarrolló tendencias homofóbicas, tal como lo reveló su esposa Rita Marley en su libro No woman, no cry: My life with Bob Marley.

Por: Cultura Colectiva

Bob Marley no escribió esa canción, o al menos no tiene el crédito completo de ella. Aunque su tranquila voz con acento jamaiquino suena en nuestras mentes cuando pensamos en ese track, originalmente fue interpretada por Vincent Ford, un amigo del intérprete, quien también vivía en un gueto y trabajaba en una cocina comunitaria. Aunque no existe una historia clara, se cree que ese joven inspiró a Bob a crear una canción en la que calmaba a una chica de sus pesadillas, ofreciéndole amor y comprensión, lo cual resulta irónico, ya que Marley tenía poco o nulo interés por la felicidad de las mujeres que lo rodeaban.

Aunque el mundo entero ha posicionado a Marley como una figura pacífica, casi cercana a la de un profeta, en realidad era más similar a John Lennon que al emperador Haile Selassie I, al cual veneraba. Es decir, muchos creen que Bob vivió para cantar sobre problemas sociales, unir a las personas y enseñarnos que el amor era todo lo que necesitábamos; sin embargo, al igual que el Beatle, después de ganar fama sólo se dedicó a escribir canciones que pudieran convertirse en éxitos, maltrató a su mujer y desarrolló tendencias homofóbicas, tal como lo reveló su esposa Rita Marley en su libro No woman, no cry: My life with Bob Marley, donde revela que la imagen que el mundo creó sobre su marido era completamente errónea, ya que en su vida privada era muy diferente a lo que mostraba a su público.

Marley ha sido llamado “la primera superestrella del tercer mundo”, y según su esposa, eso fue lo que lo convirtió en una figura distinta a lo que era en su juventud. Aunque sí era un hombre amoroso y respetable, la fama lo transformó en otro individuo. Rita afirma que pasó de lavar el único par de shorts que tenía su esposo, a ser ignorada mientras él vivía en una mansión teniendo sexo con distintas mujeres, jugando fútbol, tratando con negligencia a toda su familia… Cualquier fanático de Marley sabe que el hombre tuvo dificultades al crecer y que, al encontrarse con la fortuna, se vio abrumado por ella; en contraparte, también es conocido el hecho de que el hombre tuvo múltiples hijos fuera de su matrimonio, sin importarle lo que pensara Rita.

