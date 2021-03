Pausa a la pandemia: Los Globos de Oro 2021 se celebraron sin alfombra roja, reunión de estrellas, ni ‘after party’

El show debe continuar y a pesar de que tenga que vivirse de manera diferente Hollywood no se detiene; es por ello que este domingo 28 de febrero se celebró una nueva edición de los Globos de Oro.

Los premios concedidos por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood contaron con la presentación de Tina Fey y Amy Poehler, por cuarto año consecutivo.

Las ficciones que llegaron al público principalmente a través de las plataformas de streaming se vieron las caras en esta oportunidad.

Talk about making an impression. Amy and Tina have us laughing out loud already. We can't wait to see what they have planned for the #GoldenGlobes tonight at 8pm ET/5pm PT on @nbc. pic.twitter.com/SDimSKPoEg

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) February 28, 2021