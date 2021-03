Rescataron a cinco personas de una camioneta atrapada en un arroyo en Tennessee (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cinco personas, incluido un bebé, fueron rescatadas de una camioneta que se había deslizado por un puente cubierto de agua y entró en un arroyo crecido en Tennessee el domingo por la tarde en medio de graves inundaciones.

Por ABC News

El vehículo fue arrastrado fuera de la carretera por el agua de la inundación y quedó parcialmente sumergido en el arroyo, con los cinco ocupantes atrapados dentro, cerca de la pequeña ciudad de Liberty en el condado de DeKalb, a unas 60 millas al sureste de Nashville.

Five people, including an infant, rescued from a pickup truck that had slid off a water-covered bridge and into a swollen creek in Tennessee amid severe flooding across the southern U.S. state. https://t.co/nC9dIzcwm4 pic.twitter.com/H36BtJJh5r

— ABC News (@ABC) March 1, 2021