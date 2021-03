Tiendas Apple en EEUU abren por primera vez desde el inicio de la pandemia

Posteado en: USA

Las 270 tiendas de Apple en Estados Unidos están abiertas el lunes, confirmó un portavoz de la compañía.

Por NBC Miami

Es la primera vez que todas las tiendas de EE. UU. Están abiertas desde que Apple comenzó a cerrar tiendas en respuesta a la pandemia de Covid-19 la primavera pasada.

La reapertura de las últimas ubicaciones estadounidenses cerradas de Apple en Texas el lunes marca un hito cuando Estados Unidos comienza a salir de los bloqueos a medida que caen nuevos casos y se distribuyen las vacunas.

Sin embargo, no todas las tiendas de Apple en los EE. UU. Están completamente abiertas para que los clientes sin cita previa entren y naveguen. Los clientes deben consultar el sitio web de Apple antes de dirigirse a su tienda en caso de que sea solo para citas o el servicio esté limitado de otras maneras.

El año pasado, el 13 de marzo, Apple anunció que cerraría todas sus tiendas fuera de China cuando la pandemia de coronavirus comenzó a repuntar en todo el mundo. En ese momento, los cierres solo estaban programados hasta el 27 de marzo, aunque pronto quedó claro que los cierres se extenderían por meses.

Desde ese primer anuncio, Apple ha reabierto y vuelto a cerrar de forma proactiva ubicaciones en todo el mundo en respuesta a las condiciones de Covid-19, y a menudo ha decidido cerrar temporalmente una tienda antes de las restricciones oficiales del gobierno.

En respuesta a la pandemia, Apple experimentó con nuevos servicios de tienda, incluido el servicio de compras o el servicio solo con cita, y una opción de “recogida urgente” que hace que los clientes entren y salgan rápidamente. Apple también comenzó a exigir máscaras en la tienda e implementó pautas de salud y seguridad que incluían una ocupación reducida.

En todo el mundo, 12 tiendas Apple en Francia y dos tiendas en Brasil siguen cerradas. Dos tiendas en México reabren el martes.

9to5Mac informó por primera vez el hito de que todas las tiendas Apple de EE. UU. Estuvieran abiertas.

Apple no ha tenido problemas para vender sus productos mientras sus tiendas han estado cerradas, especialmente a través de su tienda online, que ha estado abierta. Sin embargo, el CEO de Apple, Tim Cook, dijo recientemente que su trimestre de vacaciones podría haber sido aún mayor si sus tiendas físicas hubieran estado abiertas.

Aunque la pandemia parece estar desacelerándose en los EE. UU. Y las empresas están reabriendo, el país aún registra al menos 67,300 nuevos casos de Covid-19 y al menos 2,010 muertes cada día, según un promedio de siete días calculado por CNBC utilizando Johns Datos de la Universidad Hopkins.

However, vaccines continue to be administered at a blistering pace, raising hope that business could return to normal later this year. 49.8 million people have received at least one dose of a Covid-19 vaccine, according to the CDC.