Trifulca en Florida: Expulsaron de un avión a una pareja porque su bebé no llevaba mascarilla (Video)

La aerolínea Frontier Airlines informó que el pasado domingo tuvieron que cancelar un vuelo desde Florida porque un “grupo numeroso” de pasajeros se negó a usar mascarillas, sin embargo, la familia involucrada afirmó que todos los pasajeros fueron obligados a bajar del avión solamente por un bebé sin cubrebocas.

Por Infobae

Los hechos ocurrieron a bordo del vuelo 2878, que saldría de Miami hacia el aeropuerto LaGuardia a las 19:00 horas. El incidente provocó que todos los pasajeros tuvieran que desembarcar y reprogramar un vuelo para la mañana siguiente.

“A varias personas, incluidos varios adultos, se les pidió repetidamente que usaran sus mascarillas y se negaron a hacerlo”, dijo la aerolínea en un comunicado el domingo por la noche.

“Debido a la continua negativa a cumplir con el mandato federal, y a desembarcar la aeronave, las autoridades decidieron cancelar el vuelo”, agregó.

Sin embargo, los pasajeros negaron la versión de Frontier Airlines y aseguraron que la verdadera razón por la que fueron expulsados fue porque un bebé de 18 meses de edad no portaba mascarilla.

El pasajero Hershey Greenbaum también le dijo a New York Post que un solo niño pareció ser el motivo de la cancelación del vuelo.

“Estábamos todos en el avión cuando [los auxiliares de vuelo] subieron y vieron al bebé de 18 meses sin máscara”, dijo Greenbaum.

En las imágenes de una transmisión sobre el incidente, se puede observar al padre explicando que su hijo tiene menos de dos años de edad.

Greenbaum explicó que otros pasajeros salieron en defensa de la familia y que a pesar de que los padres dijeron que intentarían colocarle una cubierta al bebé, eso no impidió que el personal del avión tomara medidas

“Toda la gente en el avión estaba realmente molesta, ¿Qué querían hacer? Es un bebé de 18 meses“, dijo Greenbaum.

“La mayoría de ellos le decían a la familia ‘no dejen que les hagan eso”, dijo Greenbaum sobre los otros pasajeros. “La mayoría de la gente estaba en contra, ¿por qué se meten con un niño de 18 meses?”

La compañía tuvo que aclarar lo sucedido más tarde: “Para ser claros, el problema no surgió de un niño menor de dos años”.

Sin embargo, al menos uno de los pasajeros filmó parte del incidente, que luego fue publicado en Twitter por el Consejo de Asuntos Públicos Judíos Ortodoxos.

Se puede escuchar a numerosos pasajeros llamando la atención al personal de vuelo por lo que creían que era una acción injustificada.

“¿Cuál es tu punto?”, dijo una persona.

“Vas a pagar las consecuencias”, se oye decir a otro pasajero.

“Esto es la Alemania nazi”, grita una tercera persona.

Greenbaum informó que unos 15 agentes de policía respondieron al incidente.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y las aerolíneas del país decretaron como obligatorio el uso del cubrebocas para mayores de dos años de edad, por lo que el bebé podía viajar sin él.

Disturbing incident the last hour on a @FlyFrontier flight as staff told a Hasidic couple to get off because their 18 month old had no mask. Applause is heard as the couple started leaving. Travels say on camera that the applause came from staff who also cheered that “we did it.” pic.twitter.com/rA2JQmI1tU

— OJPAC (@OJPAC) March 1, 2021