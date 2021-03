El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 2 de marzo de 2021  

Posteado en: Astrologia, Titulares

ARIES:

Te debates entre lo que sueñas y lo real. Entiendes tus límites pero piensas que te pueden dominar. Y no es así. Una cosa es ser realista y otra, muy diferente es ser negativo. Enfoca tu energía en pensar que si se puede, así tengas que esforzarte más.

TAURO

A veces pides y pides y no te das cuenta lo poco que das. Es el momento de tomar conciencia de lo que sucede, conversar con los involucrados y establecer un compromiso sincero de intercambio, de lograr un equilibrio en que ninguno exija más de lo que está dispuesto a dar.

GÉMINIS

Haces y haces y no ves resultados. Es posible que necesites redireccionar lo que harás a partir de ahora. Es posible que la meta sea la indicada pero que el camino que has tomado no sea el correcto. Tendrás que hacer uno que otro sacrificio, nada que no puedas manejar.

CÁNCER

Llego el día de obtener respuesta. Te has hecho muchas preguntas últimamente y vivir en incertidumbre no ha sido nada fácil. Pero ahora, no sabes como lidiar con la verdad. No hay otra manera: acepta y enfrenta, si drama, sin conflicto.

LEO

Tienes mucho a tu favor: gente que te apoya, conocimientos y avances a pasos agigantados, pero sino tienes ganas no llegarás a ningún lado. No basta con desear algo, debes imprimir pasión y sobre todo perseverancia y disciplina.

VIRGO

Di si y di no. Acepta lo que quieres y lo que no recházalo. Crea la vida que deseas en base a lo que quieres hacer de ella, no en base a lo que otros quieran que hagas. Decir no es difícil, pero lo es más vivir en un constante si que va en contra de tu voluntad.

LIBRA

Crecerás a través de la creatividad. Surgen ideas maravillosas aunque un poco difíciles de llevar a la práctica, pero como no hay imposibles puedes ir preparando el terreno, buscar apoyo y las herramientas para convertirlas en realidad.

ESCORPIO

Hoy todo va cuesta arriba. Los obstáculos son difíciles de vencer y no tienes la ayuda que necesitas. Quieres tirar todo por la ventana, pero no. No lo hagas. Solo debes detenerte y descansar. Dejar que todo fluya y pensar que mañana será otro día y puedes volver a empezar o continuar, pero hacerlo mucho mejor.

SAGITARIO

Hay rencores y resentimientos del pasado en que debes trabajar. El pasado regresa y te atormenta pero no puedes permitir que te domine. Aún tienes mucho que trabajar en tu mundo interior, mucho que superar e ignorarlo no es una opción. Asume y supéralo.

CAPRICORNIO

Hay días, como hoy que te pierdes en detalles sin importancia. Libras batallas que sólo están en tu mente y te ahogas en vasos con agua. Sientes que caminas en círculos y que no terminas de avanzar. Es momento de soltar, de dejar pasar, de no tomarte la vida tan en serio.

ACUARIO

Inestabilidad, malos entendidos y situaciones que deben enfrentarse de inmediato. Es cierto, estás cansado de caer en lo mismo una y otra vez y es posible que no sea tu culpa, pero si lo es permitir que te manipulen y dejarte llevar. Así tengas que luchar contra ti mismo hazlo. No puedes continuar así.

PISCIS

A veces queremos hablar y hablar. Y no sabemos escuchar. Puedes hacerlo bien pero otros pueden hacerlo mejor. Puedes aprender tanto de otros, crecer a través de los demás, de sus conocimientos, de sus experiencias. Hoy el silencio es oro.