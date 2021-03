GNB detuvo a supuesto estadounidense manipulando un dron en San Antonio del Táchira

Un hombre con pasaporte estadounidense fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en San Antonio del Táchira, frontera con Colombia.

lapatilla.com

Según los informes, el hombre estaba en posesión de un dron y una cédula venezolana falsa.

Tras su detención, el sujeto fue entregado a las autoridades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Interesting incident in Táchira.

A man with an American passport has been detained by GNB at a border point and passed over to DGCIM, the man was reportedly in possession of a drone and a fraudulent Venezuelan ID card according to the GNB#Venezuela pic.twitter.com/RNHozVkzHf

— CNW (@ConflictsW) March 2, 2021