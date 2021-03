Fotógrafo captó una extraña IMAGEN de la EEI mientras pasaba frente a la Luna

El fotógrafo espacial Andrew McCarthy logró capturar imágenes de la Estación Espacial Internacional (EEI) a su paso frente al cráter Copérnico de la Luna, mientras los astronautas se preparaban para realizar una actividad extravehicular (EVA, por su sigla en inglés).

Por RT

Instalado en Sacramento, California (EE.UU.), McCarthy utilizó su telescopio para tomar la imagen, que compartió el domingo 28 de febrero en las redes sociales, donde comentó que a primera vista parecían faltar los paneles solares.

Half the solar arrays appear to be missing at first glance. That’s because despite being in a configuration requiring them to be face on towards Earth (also the direction of the sun) half of the arrays are seen edge-on. So why Is this happening? pic.twitter.com/xH0eelsHM1

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) February 28, 2021