Arizona advirtió que los bebés de tres meses muestran los primeros signos de racismo

El periodista e investigador Christopher F. Rufo, del ‘think-tank’ Discovery Institute, ha revelado que el Departamento de Educación de Arizona (EE.UU.) ha creado un “conjunto de herramientas de equidad” mediante las que anima a los padres y los maestros a hablar con los niños pequeños sobre la raza, ya que —sostiene—los bebés muestran ya primeros signos de racismo incluso a los tres meses de edad.

RT

Rufo ha compartido en su cuenta de Twitter una infografía del Departameto de Educación que muestra cómo las actitudes raciales de los niños evolucionan desde el nacimiento hasta los 6 años. Según el gráfico, “al nacer, los bebés miran por igual las caras de todas las razas”, pero ya a los tres meses “miran más caras que coinciden con la raza de sus cuidadores”.

A los 30 meses, los niños utilizan la raza para elegir compañeros de juego, y entre los 4 y 5 años las “expresiones de prejuicio racial” de los niños alcanzan su punto máximo. “¡No son demasiado jóvenes para hablar de la raza!”, asegura la inforgrafía, que anima a los adultos a hablar con los niños sobre la raza en lugar de permitir que “saquen sus propias conclusiones en función de lo que ven”, ya que “el silencio sobre la raza refuerza el racismo”, asevera.

SCOOP: The Arizona Department of Education has created an "equity" toolkit claiming that babies show the first signs of racism at three months old and that white children "remain strongly biased in favor of whiteness" by age five.

Let's review the resources in the toolkit. ? pic.twitter.com/g4Sk6X0VuO

— Christopher F. Rufo ?? (@realchrisrufo) March 2, 2021