“El Carrusel”: La innovadora jugada preparada en un córner que terminó en gol y se volvió VIRAL (Video)

El Karlovy Vary, de la tercera división de República Checa, fue noticia el último fin de semana por la novedosa y llamativa estrategia que utilizó para romper la resistencia del Slavia Praga en los octavos de final de la copa nacional de dicho país. El humilde equipo perdió por 10-3 pero se llevó todos los flashes por una jugada preparada que varios directores técnicos de todo el planeta seguramente la anotarán para poner en acción.

Por Infobae

Cuando el encuentro iba 7-1 a favor del cuadro cinco veces campeón del certamen, los visitantes se juntaron cerca del punto del penal antes de la ejecución de un córner. Luego de unos segundos hubo una seña del pateador, los futbolistas se tomaron entre sí y comenzaron a girar dentro del área para desorientas a los rivales. Luego, rompieron formación y salieron en busca de la pelota.

¿El resultado? El mejor posible: uno de los defensores del Karlovy Vary anticipó a todos y puso la pelota contra el palo derecho del arquero para anotar el noveno gol del entretenido partido. Aunque el partido se puso 7-2 y las diferencias eran abismales, el club más pequeño se llevó la jugada destacada que da la vuelta al mundo por su extraña mecánica y gran ejecución.

FC Karlovy Vary may have been trailing 7-1 at Slavia Prague in the Czech Cup, but they still rolled out this maverick corner routine to score (ended up 10-3) pic.twitter.com/3293heb3Or

— James Dart (@James_Dart) March 4, 2021