Sputnik V se convierte en la segunda vacuna anticoronavirus que más países aprobaron

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Sputnik V se ha convertido en la segunda vacuna anticovid que más países han aprobado oficialmente tras adelantar a la de Pfizer. La cuenta del fármaco ruso en Twitter agradeció el “voto de confianza” que supone erigirse en “la segunda vacuna más popular para el covid-19 en términos de aprobaciones (de entes) reguladores”.

Por actualidad.rt.com

Un total de 45 naciones han aprobado el uso en sus territorios del preparado desarrollado por el Centro de Investigación Gamaleya de Moscú. Los países latinoamericanos y caribeños que lo han hecho hasta el momento son Argentina, Bolivia, Guatemala, Guyana, México, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Paraguay y Venezuela.

#SputnikV is now the world's second most popular #CovidVaccine in terms of regulatory approvals. Thank you for this vote of confidence! pic.twitter.com/dYYqLYUYs8

— Sputnik V (@sputnikvaccine) March 5, 2021