Meghan confesó que a la familia real le “preocupaba” cuán oscura sería la piel de Archie

Meghan Markle acusó a la familia real británica en una entrevista transmitida el domingo de preocuparse por lo oscura que sería la piel de su hijo.

Markle, quien es afroamericana, dijo que su esposo, el príncipe Harry, reveló las preocupaciones de su familia sobre el tono de piel de Archie, así como la seguridad a la que tendría derecho, antes de su nacimiento el 6 de mayo de 2019.

La duquesa repitió varias veces durante la entrevista con la famosa presentadora Oprah Winfrey que “no la protegieron” ni a ella ni a su marido. “Nunca me sentí tan sola”, acusó. Y detalló, aún dolida, lo traumático que fue el final de su embarazo: “En los últimos meses de mi embarazo me dijeron que nuestro hijo no iba a recibir seguridad. Como no le iban a dar el título de Príncipe no le daban seguridad. por nosotros no habíamos creado esa monstruosa maquinaria a nuestro alrededor, necesitaba estar seguro”,

Oprah, sorprendida, preguntó cómo explicaban que Archie no iba a ser Príncipe, que el hijo de Harry no iba a ser príncipe. Meghan, indignada, insistió: “El primer miembro de la familia real de color no recibió un título. Y se dijo que fue nuestra decisión, pero no lo fue”.

“¿Crees que fue por su raza?”, preguntó la presentadora. “Voy a dar una respuesta honesta: durante todos esos meses en los que nos hablaban sobre si recibiría un título también se hablaba sobre cuán oscura sería su piel”, reveló Meghan. La duquesa no dijo quién pronunció esa frase: “Sería my dañino para ellos”, agregó para el canal CBS.

“Al crecer como mujer de color, o como niña de color, sé lo importante que es la representación”, acusó. Seguidamente, Harry también acusó a la familia real de no “mostrar apoyo” a su esposa cuando ella sufrió racismo.

Meghan se negó a decir qué miembro de la realeza tuvo la conversación con Harry sobre el color de piel de Archie, alegando que sería ‘perjudicial’ para la persona de la familia de su esposo que lo crió.

