“No hay forma de que renuncie”, reiteró el gobernador de Nueva York a pesar de las nuevas acusaciones

El gobernador de Nueva York , Andrew Cuomo, reiteró el domingo por la tarde que no renunciará hasta que la procuradora general de Nueva York, Letitia James, complete su investigación sobre las múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.

Por Fox News

“Fui elegido por la gente del estado … No voy a renunciar por acusaciones”, dijo Cuomo durante una conferencia telefónica. “No hay forma de que renuncie”.

Cuomo instó a sus críticos a “dejar que la fiscal general haga su trabajo” y dijo que los llamados a renunciar antes de que se complete la investigación son “antidemocráticos”. Pareció rechazar los llamamientos a su dimisión como pura política.

“Mientras tanto, esto no me va a distraer”, dijo Cuomo. “Lo que es determinante es lo que encuentra el fiscal general”.

Dos mujeres más hicieron acusaciones contra Cuomo durante el fin de semana, con lo que el total asciende a cinco. Una ex asistente de prensa, Karen Hinton, dijo que Cuomo la invitó a su habitación de hotel “con poca luz” en 2000 después de un evento de trabajo y la abrazó, según The Washington Post .

Cuando intentó apartarse, afirmó que él la abrazó antes de que ella saliera de la habitación.

Ana Liss, otra ex asistente, dijo que cuando trabajó para Cuomo como asistente de políticas y operaciones de 2013 a 2015, el gobernador en diferentes momentos le preguntó si tenía novio, la tocó en la parte baja de la espalda y le besó la mano. se levantó de su escritorio.

“Toda mujer tiene derecho a presentarse, eso es cierto, pero la verdad también importa. Lo que ella dijo no es cierto”, dijo Cuomo sobre Hinton el domingo. “Ella ha sido una de mis adversarias políticas durante mucho tiempo, muy crítica durante muchos, muchos años, y ha hecho muchas, muchas acusaciones”.

Sin embargo, Cuomo dijo que no estaba acusando a ninguna de las mujeres de mentir cuando fue presionado por un reportero.

Con respecto a Liss, Cuomo dijo que tenía muchos empleados en ese momento y que participaría en “bromas amistosas” preguntándoles sobre sus planes de fin de semana y sus vidas amorosas.

“Si cambian las costumbres, cambiaré las costumbres y los comportamientos, pero nunca quise hacer que nadie se sintiera incómodo”, dijo Cuomo.

Cuomo también dijo el domingo que firmaría el proyecto de ley que limita sus poderes de emergencia que los legisladores aprobaron hace apenas unos días.

La representante Elise Stefanik, RN.Y., criticó a Cuomo después de su conferencia de prensa el domingo.

The Worst Governor in America proves more & more each day why he has earned this title. This press briefing threatening elected officials is textbook Cuomo. He is a criminal sexual predator & a corrupt official who needs to be removed from office.

Don’t let him get away with it

— Elise Stefanik (@EliseStefanik) March 7, 2021