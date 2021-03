Blinken: Estamos comprometidos a ayudar a los venezolanos en momentos de necesidad

El secretario de Estado de EEUU, Antony J. Blinken, destacó este lunes la importancia de la aprobación del Estatuto de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos.

lapatilla.com

Blinken mencionó en su cuenta de Twitter que la Administración de Joe Biden está comprometida en ayudar a los ciudadanos en este momento de necesidad, mientras trabajan para restaurar la democracia de Venezuela.

“Estamos comprometidos a ayudar a los venezolanos en momentos de necesidad. Es por eso que Estados Unidos se enorgullece de ofrecer a los venezolanos nuestro apoyo con Estatus de Protección Temporal mientras trabajan para restaurar su democracia y recuperar la prosperidad”, expresó.

We are committed to helping Venezuelans in their time of need. That’s why the United States is proud to offer Venezuelans our support with Temporary Protected Status while they work to restore their democracy and regain prosperity. https://t.co/2MOjXjgigY

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 8, 2021