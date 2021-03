El día que Cepillín fue contratado por “El Señor de los Cielos” y Caro Quintero

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Ricardo González “Cepillín”, el famoso payaso, no tenía reparo alguno en hablar de los shows que ofreció para la mayoría de los narcotraficantes mexicanos.

Por: Infobae

Meses después de haber sorprendido con declaraciones sobre sus shows para narcos, no solo sostuvo esa información sino que contó más detalles.

Fue en septiembre de 2020, después de la conferencia de prensa del Cuarentenorio cómico, Cepillín fue abordado por los medios y le preguntaron para qué narcotraficantes se presentó.

“Para todos, menos para el Chapo”, respondió seguro según el clip de aquel entonces presentado en el programa Sale el Sol.

A Cepillín lo contrataban para cantar en fiestas infantiles. “Es que ellos también tienen hijos”, justificó antes de aclarar que nunca preguntaba sobre las actividades de quienes lo contrataban.

“Ni modo que tú preguntes ‘¿oiga, a qué se dedica? ¿es narco? no voy’. Llegas y (te das cuenta) ‘yo lo he visto en la tele, lo he visto en las fotos’”.

Después el famoso payaso descartó haber trabajado para narcos colombianos y comentó que los traficantes mexicanos “me pagaban lo que yo cobraba” y sostuvo, tal como había dicho hace meses, que llegó a ser contratado por “Amado Carrillo (El Señor de los Cielos), (Rafael) Caro Quintero, etc, etc”.

Insistió en que los narcotraficantes “también tienen niños, también tienen fiestas, ellos también disfrutan igual que cualquiera”.

Sorprendió al compararlos con la clase política. “Creo que me han atendido mejor muchos narcos que muchos políticos”.

En febrero de 2020, en una entrevista para el programa En sus batallas, de TV Azteca, Cepillín ya había hablado de su trabajo para narcotraficantes.

“Me contrató (Amado Carrillo) para una fiesta y hasta me regaló un centenario porque era un bautizo. ¿Cómo te le vas a poder acercar a gente importante de ese nivel? No. Tú llegas, payaseas, lo saludas. Era un bautizo: bolo, me da un centenario, das las gracias, aparte me pagaron. Te hablo de los noventas”.

Ya en aquel momento habló del hecho que no investigaba a quienes requerían sus servicios. “El artista va a donde lo contratan. De repente te hablan ‘hay alguna fiesta acá en Hermosillo, cuánto, tanto’. Vas allí y a la hora que llegas te das cuenta de que estás en una fiesta de gente famosa, pero de otra forma. Me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya. Uno como artista no dice ‘¿Para quién?’. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso no policía ni fiscal ni Ministerio Público”.

La tragedia

Este lunes el mundo del entretenimiento mexicano se vistió de luto al darse a conocer la noticia de la muerte de Cepillín.

Al popular payaso, que inició su carrera en los años 70, le detectaron cáncer en la columna vertebral en una reciente intervención quirúrgica que se prolongó siete horas.

Aunque parecía que la recuperación de Ricardo González iba por buen camino, pero este domingo se supo que había sido internado en terapia intensiva.

Y finalmente este lunes por la mañana se anunció su muerte. “Quisiera yo darles un buen pronóstico, pero me acaban de decir que acaba de fallecer mi papá. (…) Era una persona muy fuerte; un guerrero”, dijo su hijo al programa de Gustavo Adolfo Infante.