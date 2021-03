Rusos dentro de la Fanb: VIDEO de Padrino López delataría presunta injerencia extranjera en las FFAA venezolanas

A través de diversas imágenes y una breve investigación, el portal dedicado a monitorear conflictos, CNW, reveló mediante su cuenta en la red social Twitter, la presunta presencia de militares rusos dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

lapatilla.com

“Gracias a Vladimir Padrino por mostrar este video que enseña claramente a un soldado con una ametralladora PKP personal. Algo utilizado por las fuerzas especiales rusas y las fuerzas antiterroristas, las que se presume están entrenando a la nueva unidad venezolana“, revela la organización en un tuit, con el que mediante capturas, muestra diversos momentos del video compartido por el Ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro en su cuenta de la misma plataforma.

En el “hilo” de tuits, CNW indicó que los uniformes usados por varios funcionarios militares no corresponden al del ejército venezolano, asimismo, compartieron un “close up” del material, en el que se muestra el rostro de, presuntamente, un instructor ruso.

Thanks to Vladimir Padrino for showing this video which clearly shows a soldier with a personal PKP machine gun. Something used by Russian special forces and anti terror forces, the ones presumed to be training the new Venezuelan unit. #Venezuela https://t.co/3ejMJBRb6a pic.twitter.com/eFtodoFR7O

— CNW (@ConflictsW) March 5, 2021