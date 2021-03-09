Conoce los puntos de “contención y cierre parcial” del municipio Libertador

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De acuerdo con la orden de operación N° 007 se despliega un Dispositivo Especial en el Distrito Capital, a partir de este martes. El Coronel Rubén Santiago Servigna, segundo comandante de la Policía Nacional Bolivariana, junto a los comisionados jefes José Valentín Hernández y Willians Blanquis serán los responsables de la instalación, ejecución y supervisión del  “PLAN DE CONTENCION Y CIERRE PARCIAL DE LOS EJES DE LAS PARROQUIAS DEL MUNICIPIO LIBERTADOR.”

? ESTACION POLICIAL ANTÍMANO:

1. ENTRADA MAKRO LA YAGUARA AV. INTERCOMUNAL ANTIMANO-LA YAGUARA

2. AV. INT. ANTIMANO SECTOR PARATE BUENO SALIDA A MONTALBAN

3. AV. INT. ANTIMANO SALIDA HACIA LA AUT. CARICUAO

4. CARR. NUEVA MAMERA-JUNQUITO (SALIDA-KM 0)

5. AV. INT. DE ANTIMANO ENTRADA SECTOR SANTA ANA

6. SECTOR TRIO CON INTERSECCIÓN LAS CLAVELLINAS

7. SALIDA KM 8 EL JUNQUITO PARTE ALTA DE LA CASONA

?  ESTACIÓN POLICIAL EL RECREO:

8. ENTRADA Y SALIDA AV. MARIPEREZ CON AV. ANDRES BELLO

9. LOS ESTADIOS CON AV. LAS ACACIAS

10. LOS CAOBOS CON PASEO COLON

11. BAJADA EL BOSQUE CON LA AV. FRANCISCO SOLANO

12. AV. FRANSCISCO FAJARDO CON AV. VENEZUELA

13. AV. ANDRES BELLO ENTRADA A PINTO SALINAS FRENTE A LA PLAZA ANDRES BELLO

? ESTACIÓN POLICIAL EL VALLE

14. AV. INTERCOMUNAL EL VALLE, ENTRADA SAN ANTONIO EN AMBOS SENTIDOS

15. CALLE CAJIGAL (CONTROL DE MOVILIDAD)

16. DISTRIBUIDOR LONGARAY, ENTRADA ALCABALA 2, FUERTE TIUNA

17. AV. INTERCOMUNAL EL VALLE A LA ALTURA DEL PUENTE COCHE.

? ESTACIÓN POLICIAL LA VEGA

16. LA SUBIDA EL CARMEN

17. BAJADA DEL BOSQUE AL LADO DE LA CANCHA LUIS E

18. ENTRADA REDOMA LA INDIA

19. AV. O´HIGGINS FRENTE A FARMAYOR

20. ENTRADA AUTOPISTA MONTALBAN

? ESTACIÓN POLICIAL SAN AGUSTIN

21. SAN AGUSTIN DEL SUR, AUT. FRANCISCO FAJARDO DIRECCION OESTE-ESTE SECTOR HORNOS DE CAL

22. SAN AGUSTIN DEL SUR, LA CHARNECA

23. SAN AGUSTIN DEL SUR, URBANISMO TERRAZA ALBA

24. ENTRADA SAN AGUSTIN DEL SUR CON ENTRADA AV. RUIZ PINEDA

25. SALIDA BOULEVARD RUIZ PINEDA FRENTE BAEZ CICPC

26. SAN AGUSTIN DEL NORTE AUT. FRANCISCO FAJARDO DIR. ESTE-OESTE, SUR 11

27. SAN AGUSTIN DEL SUR, AUT. FRANCISCO FAJARDO, DIRECCIÓN ESTE-OESTE, REF. ENTRADA EL LIMON ESTE 10

28. SAN AGUSTIN DEL NORTE, URBANISMO EL CONDE

? ESTACIÓN POLICIAL SAN JUAN

29. AV. SAN MARTIN CON PUENTE 9 DE DICIEMBRE

30. ENTRADA AV. SAN MARTIN CON PUENTE SANTANDER

31. ENTRADA AUT. FRANCISCO FAJARDO CON ENTRADA A LA MATERNIDAD

32. AV. SAN MARTIN ESQUINA ANGELITOS

33. AUT. FRANCISCO FAJARDO CON ENTRADA A LOS EUCALIPTOS

34. AUT. FRANCISCO FAJARDO CON ENTRADA A SAN JUAN VIEJO, PUENTE AL PARAISO

? ESTACIÓN POLICIAL SAN PEDRO:

35. PEAJE CON AV. VICTORIA

36. ENTRADA Y SALIDA RAYADO DE CUMBRES DE CURUMO (COLINA STA MONICA Y CUMBRE)

37. UBV CON DIRECCIÓN PLAZA VENEZUELA

? ESTACION POLICIAL SANTA ROSALÍA:

38. ROCA TARPEYA, AV. FUERZAS ARMADA, SECTOR PUENTE DE HIERRO

39. LOS BUCARES PRINCIPAL DEL CEMENTERIO (PTO DE DESVÍO)

40. AV NUEVA GRANADA-BANCO (PTO DE DESVÍO)

41. ENTRADA Y SALIDA: CIERRE LA BANDERA CON AV. NUEVA GRANADA

42. PUENTE DE HIERRO ENTRADA A LA AUT. FRANCISCO FAJARDO

43. AV ROOOSEVELT, ENTRADA AUT. EL VALLE

? ESTACIÓN POLICIAL SUCRE:

44. CARRETERA VIEJA CARACAS-LA GUAIRA

45. ENTRADA Y SALIDA, SEGUNDA AVENIDA BAJADA LOS HIGUITOS HACIA LA PANAMERICANA

46. CALLE PANAMERICANA, PARTE POSTERIOR DEL HOSPITAL RICARDO BAQUERO (EL YUNQUE)

47. AV. PPAL. DEL 23 ENERO, ANTIGUA CHOCOLATERA

48. QUINTA AVENIDA CON CALLE GUADILLA

49. QUINTA AV. CON PRINCIPAL DEL 23 DE ENERO

50. LOS FLORES DE CATIA, AUTOPISTA

51. KM 4 VIA EL JUNQUITO

52. PASARELA LA SILSA.