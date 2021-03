Pelosi asegura que el TPS es un “mensaje claro a Maduro y al mundo” de que EEUU está con los venezolanos

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, celebró la decisión de la Administración del presidente Joe Biden de otorgar Estatus de Protección Temporal a los venezolanos.

Por monitor.com

“Otorgar el TPS a los venezolanos que anhelan libertades democráticas en medio de una grave crisis es un acto de gran humanidad y necesidad”, consideró Pelosi.

La líder demócrata en la Cámara Baja aseguró que “esta acción tan esperada envía este mensaje claro a Maduro y al mundo: estamos con el pueblo venezolano“.

Granting #TPS status to Venezuelans yearning for democratic freedoms amid dire crisis is an act of great humanity and necessity. This long-overdue action sends this clear message to Maduro and the world: we stand with the Venezuelan people.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 9, 2021