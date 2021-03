Juan Guaidó agradece el respaldo de Suecia a la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció a la canciller de Suecia, Ann Linde, por ratificar su apoyo a la lucha por la libertad y la democracia en el país.

lapatilla.com

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el también titular de la legítima Asamblea Nacional expresó: “Gracias a la canciller de Suecia Ann Linde por el apoyo a Venezuela”.

“Atender la emergencia humanitaria y presionar por condiciones para elecciones libres y justas que nos permitan recuperar la democracia. Esa es nuestra agenda con el mundo libre y contamos con su respaldo“, agregó en su mensaje.

La ministra de Relaciones Exteriores del país nórdico reveló la mañana de este miércoles 10 de marzo, que conversó vía telefónica con Guaidó, y ratificó su apoyo al mandatario interino, asimismo, repudió el asedio de la dictadura de Maduro contra las fuerzas democráticas.

Linde transmitió su “apoyo a todos los actores que trabajan por un retorno pacífico a la democracia en Venezuela”.

“La persecución de opositores políticos por parte del régimen es inaceptable”, concluyó la jefa de la diplomacia de Suecia.

Today I spoke with @jguaido and reaffirmed Sweden’s commitment to humanitarian relief and support to all actors working for a peaceful return to democracy in #Venezuela. The regime’s persecution of political opponents is unacceptable.

— Ann Linde (@AnnLinde) March 10, 2021